Nový majitel fotbalového klubu z krajské metropole neprodloužil smlouvu s koučem Vítem Raszykem. „Je to pro mně opět obrovské zklamání. S realizačním týmem jsme připravili pro tým těžkou letní přípravu a oslovili a vytipovali několik nových posil," napsal Raszyk na svůj facebookový profil zklamaně.

Na jeho místo byl dosazený Branislav Sokoli, jenž je ve fotbalovém prostředí známý jako pravá ruka trenéra Zsolta Hornyáka, asistoval mu ve Vladivostoku i v Liberci. Naposledy působil na Slovensku, konkrétně v druholigovém Trebišově.

„Těším se na novou výzvu, kterou návrat ústeckého fotbalu do 2. ligy bezpochyby je. Líbí se mi vize nového majitele, jeho cíle a v podstatě jsme se domluvili ihned po naší osobní schůzce. Prvním krokem je posílit kádr tak, aby byl ve třetí lize konkurenceschopný a mohl se ihned zapojit do boje o postup," řekl Sokoli poté, co podepsal smlouvu Ústí.

Kádr Army posílí 37letý Lukáš Zoubele, jenž přichází z Vysočiny Jihlava. „U každého sportovce přijde den, kdy jeho sportovní ambice jdou stranou, a na prvním místě je rodina. Můj čas právě přišel a já cítím, že je správná chvíle vrátit se domů. Vážím si jihlavské nabídky na pokračování v klubu, ale s těžkým srdcem jsem ji musel odmítnout," uvedl Zoubele na svém facebookovém profilu.

Ústí nad Labem podle zákulisních informací získalo také 32letého rodáka z Chebu Aloise Hyčku, který byl od roku 2016 v prvoligových Teplicích. Dříve hrál ligu za Zbrojovku Brno. A stejně jako Zoubele, i on v minulosti kopal za Armu.

Další spekulace?

Z Benešova by měl na sever Čech přijít 36letý vicemistr světa do 20 let z roku 2007 Jakub Mareš, který má celou řadu prvoligových i zahraničních zkušeností (Teplice, Slovácko, Sparta, Mladá Boleslav, Dukla Praha, Ružomberok, Slovan Bratislava, Zagłębie Lubin).

Kvůli zdravotním potížím končí v bílo-modrém klubu brankář Jan Plachý, vedení ale za něj získalo z teplické rezervy 20letého Lukáše Četverika. Ze Stínadel se do Ústí po roční anabázi vrací Adam Čičovský. V kádru Army i nadále zůstává David Černý, soupiska tak už nyní vypadá velmi slušně.

S dalšími posilami vedení FK Ústí nad Labem jedná. Podle všeho také dojde k vložení do názvu klubu, ve vyhledávači už má oficiální stránka hlavičku FK Viagem Ústí nad Labem, tento název je uvedený také u přípravných zápasů. Klubové vedení chystá na 11. července tiskovou konferenci. Letní příprava začne ve středu.