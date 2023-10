Fotbalisté Ústí nad Labem zdolali v domácím utkání 10. kola ČFL Přepeře 2:0 a i napodruhé v letošní sezóně tak vyhráli před svými fanoušky s čistým kontem.

Fotbalisté Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

I tentokrát sledovala duel více než tisícovka fanoušků, Sokolimu se navíc do sestavy vrátil marod Alois Hyčka a střelecky se konečně probral Ismael. "Dnes ukázal své kvality, ačkoliv mu pořád ještě úplně nevoní bránění," uvedl na adresu autora obou ústeckých branek ústecký trenér.

"Pro nás to byl těžký zápas hlavně po psychické stránce, protože jsme celý týden řešili, proč jsme nezvládli předešlé utkání ve Velvarech," hodnotil samotný duel. "Dali jsme rychlý gól, což nás mohlo uklidnit, ale musím pochválit i soupeře, který chtěl od první do poslední minuty hrát. Nezalezl jen dozadu ale hrozil rychlými protiútoky, myslím, že v první půli byl v některých fázích i lepší, než my," složil poklonu hostujícímu celku.

"Do druhé půle jsme šli s cílem hrát nadále sebevědomě a pokusit se přidat druhou branku, což se nám nakonec povedlo. Musím pochválit celé mužstvo za obětavý výkon a za to, že jsme zápas zejména psychicky zvládli, udrželi vzadu nulu a získali tři body," dodal.

SVAL DRŽÍ

Po pauze zaviněné svalovým zraněním zvládl devadesátiminutovou porci také obránce Alois Hyčka, jenž přidal svůj pohled na zápas. "Soupeř mě překvapil, nečekal jsem, že bude tak kvalitní. Do utkání jsme vstoupili dobře rychlým gólem, pak se nám ale nepovedlo proměnit další šance. V poločase jsme si řekli, co zlepšit a myslím, že to bylo vidět i na hřišti. Soupeře jsme už do nějakých vyložených příležitostí nepustili a druhá půle už byla v naší režii."

Jeho návrat na trávníky potěšil nejen ústeckého kouče, ale i Hyčku samotného. "Všechno už je v pořádku, nechali jsme tomu trochu delší oddech než minule, kdy jsme to malinko uspěchali a vymstilo se nám to. Teď už je sval zaléčený, jako pojistku jsem měl ještě raději tejp, ale musím říct, že už je to dobré a věřím, že už budu do konce sezóny zdravý," přál si třiatřicetiletý bek.

V dalším kole čeká Severočechy skutečně náročná prověrka, zavítají totiž do Záp, které jsou jako poslední třetiligový celek ve skupině B stále neporažené.

Fotbal, ČFL B, 10. kolo:

FK Viagem Ústí nad Labem - FK Přepeře 2:0 (1:0)

Branky: 3. a 67. Ismael.

Rozhodčí: Vojtěch. ŽK: 2:1. Diváci: 1 169.

FK VIAGEM Ústí nad Labem: Němec – Hudec, Hyčka, Čítek (C) – Bankole, Čičovský (71. Spica), Ismael (71. Tarasenko), Kučera (90. Trenda), Chodora (83. Kaleniuk), Spychka – Černý (83. Benda)

FK Přepeře: Truksa – Rozkovec, Tvaroha, Vlk – Martan (71. Novák), Pavlata (C), Marijanovic (71. Novotný), Janošík, Bulíř (81. Filip) – Daníček, Dočekal