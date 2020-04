Konečné pořadí zůstává k 8. dubnu, až na výjimky se nebude sestupovat ani postupovat. O osudu profesionálních soutěží, tedy první a druhé lize, rozhodne Ligová fotbalová asociace v nadcházejících dnech.

Ukončeny byly veškeré mistrovské pohárové amatérské soutěže. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem. Semifinálová a finálové utkání MOL Cup (původně 22. dubna a 20. května) se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.

Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.

"Nešlo čekat dál a situace se už musela řešit. Mrzí mě, že nám nebylo umožněno dohrát naše soutěže," uvedl k rozhodnutí VV FAČR předseda asociace Martin Malík.

Rozhodnutí nepřekvapilo

„S tímto rozhodnutím jsem počítal už tak dva, tři týdny dozadu. Podle mě se tomu nedalo vyhnout a mohlo se to rozhodnout už dříve. Ligové celky si to asi dohrají, alespoň bude v televizi na co koukat, ale my jsme amatéři, nebylo reálné hrát systémem středa-sobota," řekl kouč Libouchce, hrajícího I. A třídu, Václav Strádal. "Jediné, co mě štgve, a co asi nepřekousnu do konce sezóny, je, že před námi v tabulce skončil Chuderov," dodal s trochou nadsázky a úsměvem.

"Moje pocity jsou rozporuplné. Hráli jsme nahoře, chtěli jsme skončit co nejlépe, ale sezóna je nedohraná, takže ten výsledek neberu jako směrodatný," vyjádřil se trenér Svádova Pavel Přibyl ke konečnému čtvrtému místu v I. B třídě. "Celá zimní příprava je teď prakticky k ničemu, ale takový je život. To rozhodnutí je logické, fotbal je teď až na druhém místě, hlavně ať jsme všichni zdraví a ať už se to nevrátí, abychom mohli v létě začít novou sezónu. Možná, že si teď budou lidé všeho trochu víc vážit."

Ještě lépe na tom byli fotbalisté Mojžíře, kteří okupovali třetí příčku, pouhé tři body za Juniorem Děčín a Křešicemi. Navíc s oběma celky se měli o návrat do I. A třídy porvat na jaře doma. "Vzhledem k současné situaci to víceméně vítám. Dohrávat to přes léto mi přišlo nesmyslné, a čekat do poslední chvíle, zda to půjde nějak dohrát, by bylo asi na nic," řekl trenér Michal Kubec. "Měl jsem trochu strach, že kdyby se to dohrávalo později, byl by to spíš takový kočkopes, než regulérní soutěž."

Zůstal jim alespoň pohár

"Nemůžu říct, že u nás bychom byli úplně jednotní. Celkově jsme ale trochu smutní, i když chápeme současnou situaci. Hrajeme ale fotbal pro radost, takže nedohrání soutěže nás mrzí. Naštěstí se dohraje alespoň pohár, ve kterém jsme v semifinále, takže bude důvod k tréninku, až se současná opatření uvolní," řekl trenér Brné. která hraje krajský přebor Tomáš Heřman. Jeho tým narazí v semifinále krajské části MOL Cupu na Krupku.

Zklamaní jsou také v Neštěmicích, které se na jaře připravovaly na boj o návrat do krajského přeboru. Týmu se uzdravil Patrik Lácha, přišly i další posily a hned na úvod jara výhra nad lídrem. Čtyřbodová ztráta na čelo tak nebyla nesmazatelná, nyní je ale konec nadějí a Neštěmice budou muset návrat minimálně o rok odložit. "Co se dá dělat, dalo se to čekat. Holt musíme veškeré úsilí nasměrovat do příští sezóny," pokrčil rameny sekretář klubu Hynek Čech.

OKRESNÍ CELKY HLEDAJÍ NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ

Se zajímavým řešením přišli v Přestanově. "Až pomine nouzový stav, možná uděláme nějakou miniligu, abychom si zpříjemnili víkendy. Oslovil bych šest nebo osm týmů, které by o to měly zájem, domluvil se i s komisí rozhodčích, koupil nějaké poháry," nastínil své plány trenér Martin Charvát.

Další myšlenka se objevila v Trmicích. "Těch řešení bude určitě více, záleží, jak se kluby domluví. Nás napadlo, že bychom mohli po uvolnění situace hrát přátelská utkání podle původního rozpisu, aby nemusely kluby hledat a domlouvat soupeře," řekl trenér Tomáš Uxa. Ten se vyjádřil i k ukončení sezóny, i v Trmicích čekali, že to tak dopadne. "Je to čerstvé, řešíme, co dál, jakou formu tréninků zvolit. Řekl jsem hráčům, že nás čeká asi nejdelší příprava na sezónu, jakou jsme kdy kdo zažili."

Trmický celek se netajil ambicemi postoupit zpět do krajských soutěží, odkud loni spadl, i on musí svůj cíl minimálně o rok odložit. "V zimě jsme měli i kondiční přípravu na HEATu, jelikož v T-Clubu pracuje moje dcera. Klukům se to dost líbilo a hodně si to pochvalovali," přidal perličku z přípravy, která byla opravdu pestrá. "Soutěž jsme měli dobře rozjetou, navíc se nám vrátili Pavel Uhlíř a Lukáš Jaroš, takže nás to štve, ale nedá se nic dělat," mrzelo sekretáře klubu Martina Rutara.

"Dohráno. Naše áčko je mistrem okresu, bohužel bez postupu," pověsil na svůj Facebook chabařovický Slovan.