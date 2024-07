Pro úterní trénink rozdělil trenér Svatopluk Habanec kádr na dvě skupiny. Jednu tvořili hráči převážně z defenzivy, ve druhé byli k vidění ti, jejichž hlavní náplní práce budou vstřelené góly.

Ačkoliv se po hřišti či v zázemí, kde hráče čekal rozvoj síly, potulovala celá řada členů realizačního týmu v čele s asistentem Jozefem Šišjakem či kondičním koučem, hlavní slovo během dopoledne měl pochopitelně zkušený stratég, který dovedl Armu ke dvěma vítězstvím ve 2. lize. Když bylo třeba, sám svým ovečkám názorně předvedl, co po nich požaduje. Při práci s míčem nabádal své hráče zejména ke hře po zemi, na čerstvě střiženém parádním pažitu nebylo divu. "Po zemi, hraj po zemi," neváhal v češtině okřiknout brazilské duo Marquinho - Joao, které nejspíš zprvu jeho pokynům úplně nerozumělo.

Trénink FK Viagem Ústí nad Labem | Video: Deník/Daniel Brzák

Habanec však překvapil. "Oba působili na Slovensku v Bánské Bystrici, takže je to trochu jednodušší. Jeden z nich celkem rozumí a snaží se i trochu mluvit," uvedl s tím, že krom herních pokynů ale jinak funguje především angličtina.

Alespoň základní názvosloví se však Jihoameričanům hodilo i při závěrečné soutěži mezi střelci a brankáři. Duo David Němec - Tomáš Grigar totiž spolehlivě likvidovalo většinu pokusů svých spoluhráčů už při předchozím cvičení, zejména druhý jmenovaný si převahu strážců ústecké svatyně pořádně užíval.

"Vždyť ty brankáři se vám řechtaj do obličeje," snažil se Habanec s úsměvem vybudit své ofenzivní klenoty k lepšímu zakončení. "Němo, nenudíš se v tý bráně?" houkal Grigar provokativně na svého kolegu v druhé brance.

"Podle mě je to hrozně fajn, protože to nabudí i ty střelce. A samozřejmě když nám dají nějaký náhodný gól, tak nám to taky dají sežrat, takže musíme oplácet stejnou mincí," culil se po tréninku Grigar. "Já i Něma jsme soutěživí, nechceme prohrát žádnou podobnou výzvu," křenil se spokojeně.

Právem. Golmani totiž vyhráli i zmíněnou střeleckou soutěž, po níž dvacet sekund drilovali poražené. "Kotoul, lehnout na břicho, dřep, sprint 10 metrů…," hulákal pobaveně velezkušený brankář, který má na kontě více než stovku čistých kont v nejvyšší soutěži. Většinu pokynů pochopili i Joao s Marquinhem, případně se nechali inspirovat svými kolegy.

Přihrávkové cvičení, trénink FK Viagem Ústí nad Labem | Video: Deník/Daniel Brzák

"Doufám, že brzy bude jejich přesun dokončen," přiznal po tréninku Habanec s tím, že oba ze zmíněné dvojice by si tedy v týmu rád ponechal. Podobné to nejspíš bude s Nigerijcem Obasim. Na přesvědčení kouče mají všichni hráči ještě tento týden, který vyvrcholí v Modré zápasem s Domažlicemi, od příštího týdne už se chce ústecký lodivod věnovat taktice. Očekává se tedy, že v tu dobu už bude mít k dispozici kompletní kádr.

"O víkendu začne první a druhá liga, takže dojde k zúžení kádrů u těchto mužstev. Kdyby byla možnost, určitě bychom ještě rádi získali jednoho hráče do ofenzivy a jednoho do defenzivy. Zda to budou křídla nebo stopeři není podstatné, důležité je, že jeden hráč dopředu a jeden dozadu by se nám ještě hodili," uzavřel Habanec.