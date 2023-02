"Jsme samozřejmě rádi, že jsme dnes vyhráli, ale to nic neznamená, důležitý bude až ten zápas za týden v Prostějově. Pro povzbuzení sebevědomí je ale taková výhra dobrá," zůstával nohama na zemi trenér vítězů Miroslav Holeňák. "Za týden už se bude hrát na přírodní trávě, dnes jsme hráli na umělce. Co vím od trenéra Ústí tak soupeř byl dnes hodně oslabený, takže určitě nepodléháme nějaké euforii z dnešního výsledku," dodal.

To domácí kouč Dušan Tesařík byl hodně kritický. "Jako trenér jsem asi nezažil horší zápas, a to už koučuju nějakou dobu. Pochopím, když se prohraje, ale nedokážu se smířit s tím, že hráti odmítají bránit. Navíc to není nedostatečnou fyzickou kondicí, ale zkrátka tím, že se jim nechce, jelikož za pár sekund na to se vepředu nabízejí, že chtějí míč," sepsul své svěřence.

"Tentokrát budu hodně kritický. Výsledek 1:7 je pro nás ještě milosrdný, dnes to pro nás byl zápas bez šance, hrálo jen jedno mužstvo. Musím se omluvit všem lidem, kteří v tom hnusném počasí dorazili na fotbal, a viděli tohle," pokračoval bez servítek. "Ano, soupeř hrál ve vysokém pressu, byl kvalitní, ale to byla i minulý víkend Bohemka, a tam jsme se s tím popasovali daleko lépe. Je mi líto brankáře Plachého, který chytí dvacet gólovek, ale stejně dostane takovou porci branek," zastal se snad jediného hráče Ústí, který by snesl přísnější měřítko. "Určitě si z tohoto zápasu uděláme nějaký závěr a budeme to radikálně řešit," uzavřel naštvaný kouč Army.

Hattrick za hosty nasázel Abdullahi Tanko, zbylé trefy obstarali Osmančík, Bláha, Rudnytskyy a Dufek. Čestný úspěch domácích zaznamenal Ukrajinec Osadets.

Fotbal, zimní příprava 2023:

FK Ústí nad Labem - FK Varnsdorf 1:7 (0:4)

Branky: Osadets - Tanko 3, Osmančík, Bláha, Rudnytskyy, Dufek.

FK Ústí nad Labem: Plachý - Kubín, Zárybnický, Hudec, Uličný, Kolařík, Jungmann, Mayerhofer, O. Černý, Klimt, D. Černý.

Střídající: Dombrovskij, Zahladko, Osadets.

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kouřil, Kubista, Kurka – Schön, Bláha, Ondráček, Samko, Osmančík - Tanko

Střídající: Sirotník – Zbrožek, Ludvíček, Penc, Michal, Rudnytskyy, Švanda, Dufek