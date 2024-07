Domácí tým byl po celé utkání jednoznačně lepším celkem. Po pěti minutách vedl už o dvě branky, během úvodní pětačtyřicetiminutovky jich mohl nasázet minimálně pět, stav 3:0 byl pro Chomutov ještě milosrdný. Po změně stran však přišlo dalších pět tref Viagemu, alespoň čestný úspěch odmítli Chomutovští v samém závěru, kdy David Němec lapil jednomu z protivníků v 89. minutě penaltu.

Hattrickem se do výsledkové listiny zapsal kanonýr David Černý, dvakrát se trefil Ondřej Žežulka. Krom Richtera a Červenky uzavřel skóre odchovanec Kryštof Bouša, pro nějž šlo o první branku v A týmu.

"Mně se utkání hodnotí opravdu dobře, protože v něm bylo vidět hodně věcí, které jsme nacvičovali v tréninku a chtěli je dostat do zápasu. Ať už to byla kvalita v rozehrávce, přepínání mezi obranou a útokem či další věci. Nechci nijak znehodnocovat kvalitu soupeře, ale dnes jsme byli kvalitativně úplně někde jinde. Bylo to vidět a jsme za to rádi, protože takovýmto dominantním způsobem bychom se rádi prezentovali i v soutěži. Chceme postoupit, bude to náročné, to neříkám že ne, ale takto bychom chtěli, hlavně před domácími fanoušky, hrát," liboval si spokojeně asistent trenéra Jozef Šišjak, zatímco jeho kolega Svatopluk Habanec pelášil na ligové utkání Sparty v Teplicích.

"Druhá věc, která mě těší, a to není úplně obvyklé, je že po poločasovém vedení 3:0 jsme nabádali hráče, aby nepřestali hrát a neprojevila se taková ta typicky československá mentalita. Tím myslím jakože vedeme o tři góly a pojďme hrát v klidu údržbu. Chtěli jsme nadále pokračovat aktivně a zároveň nepustit soupeře do šance, což se nám povedlo," pochvaloval si vysokou výhru.

David Němec chytil Chomutovu penaltu

FK Viagem Ústí nad Labem - FC Chomutov, David Němec chytá penaltu hostů | Video: Deník/Daniel Brzák

"V tomto ohledu to bylo výborné, jak přístup, tak převedení tréninkových věcí do zápasové praxe. Jsme za to velice rádi, protože v těch prvních zápasech se nám to příliš nevedlo a už jsme i trochu přemýšleli, zda něco malinko nezměníme, ale nakonec jsme zůstali věrní nastolenému trendu," dodal.

To v Chomutově pochopitelně příliš spokojenosti nevládlo. "Chybí nám hodně hráčů, takže jsem už před utkáním věděl, že to bude těžké. Snažíme se to nějak splácat, bohužel se nám moc nedaří to doplnit. Dnes například odehrál 60 minut kluk, který hrál ještě nedávno ve Vinařicích IV. třídu. Ačkoliv se nebál hrát a rozehrávku neměl špatnou, tak nám jakmile vypadnou tři, čtyři hráči, jde to na celkovém výkonu znát," přemítal po utkání kouč hostů Tomáš Smola.

"Nebavím se teď o Ústí, které je úplně někde jinde, ani o výsledku, takové zápasy, kdy vám to tam napadá, prostě někdy jsou. Spíš mi vadí přístup některých hráčů, kdy jdeme do utkání nepřipravení a když někomu něco řeknete tak ještě mávají rukama že si jim vůbec dovolil někdo něco říct. Místo abychom byli pokorní tak jsme ještě uražení," kroutil nechápavě hlavou bývalý vynikající útočník, který si v minulosti odkroutil i několik sezón v Ústí nad Labem.

"Už před 14 dny jsme tu hráli s ústeckým béčkem. Samozřejmě ty návraty jsou takové, že vzpomínky vždycky vyjdou ven. Já jsem byl ještě ráno na kávě u kamaráda Holakovského, který zde dřív dělal maséra, znám samozřejmě i Sváťu Habance. Vzpomínky jsou to krásné, ale už je to úplně jiné Ústí, než bylo za nás. Ale přeju jim, vrátil se Filip Novotný, viděl jsem Lojzu Hyčku. Mají kvalitu, která jde vidět, je to profesionální klub a já doufám, že postoupí, protože si myslím, že ve 2. lize Ústí musí být," uzavřel Smola.

Fotbal, příprava:

FK Viagem Ústí nad Labem - FC Chomutov 8:0 (3:0)

Branky: 2. Černý, 4. Žežulka, 21. Černý (pen), 51. Černý, 57. Richter, 74. Žežulka, 78. Červenka, 81. Bouša

FK Viagem Ústí: Němec - Novotný, Čítek, Březina, Kodad, Kott, Tureček, Čičovský, Žežulka, Marquinho, Černý

Náhradníci: Grigar, Severa, Bouša, Tarasenko, Červenka, Richter a Tomšík