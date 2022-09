FOTO, VIDEO: Arma potvrdila formu a smázla baníkovce po otočce 3:1

Mostecký nováček se po postupu do třetí ligy zatím trápí. Na kontě má jediný bod a to nezměnilo ani severočeské třetiligové derby v Mostě, kam dorazila ústecká Arma. Ta naopak po sestupu z druhé ligy a velké přeměně kádru válí a po výhře v Mostě 3:1 se vyhoupla zpět do čela třetí nejvyšší soutěže.