Na první branku tentokrát čekali diváci na Městském stadionu až do 30. minuty, kdy otevřel skóre opět jeden z nejpovolanějších David Černý. Přesto stihla Arma do přestávky další dva zásahy, po změně stran se pak trefili její hráči ještě čtyřikrát.

"Bylo to podobné utkání jako s Chomutovem, akorát že tam jsme brzy vedli o dvě branky, zatímco tady nám to trochu trvalo. Po prvním gólu jsme měli lehkou nekoncentraci, kdy jsme soupeře pustili do takové pološance, ale nakonec se nám stejně povedlo navýšit až na 3:0," líčil trenér Svatopluk Habanec.

"Soupeř byl běhavý, mladý, měl tam hodně hráčů, kteří přechází z dorostu. Tempo tedy hra měla, i po našem prostřídání bylo vidět, že všichni hráči chtějí ukázat, že do kádru patří, takže v tomto ohledu jsme spokojení," pokračoval. "Jediné, co mi trochu chybělo, byl fakt, že nešlo úplně o soupeře, který by nás prověřil v chybách, které v mistrovských kláních určitě nastanou."

S PŘÍPRAVOU SPOKOJENOST

Arma tak završila přípravu s bilancí čtyř výher a dvou porážek, obě utrpěla s druholigovým Varnsdorfem. "Myslím, že to byla taková normálně náročná příprava. Ne nijak extrémně, ale ani jsme nepolevovali. Díky podmínkám, které máme, jsme si mohli dovolit soustředění či dvoufázové tréninky, mělo to přesah třetí ligy," mnul si Habanec spokojeně ruce.

"Změny v kádru zvýšily kvalitu, přišel ligový golman, minimálně tři druholigoví hráči, k tomu jsme tu už tři, čtyři kluky, kteří na tuto soutěž mají, měli. Jsme tedy nachystaní na to splnit cíl, který je stanovený," prohlásil rezolutně. "Příprava nám určitě prospěla po všech stránkách, i po té teambuildingové, kdy jsme se hodně seznámili a vznikla zde zdravá parta i konkurence."

V generálce Ústí otestovalo ještě Brazilce Viniciuse, který by měl být náhradou za Joaa, podrobnější informace sdělí klub na předsezónní tiskové konferenci, která je na programu ve středu.