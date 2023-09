Galapředstavení marketingového oddělení FK Viagem Ústí n.L. nebere konce. Posledního majstrštyku, v němž jde o zápasové zapojení jistého Martina Podhajského, 22letého pořízka, který fotbal nikdy nehrál, si díky tweetu bývalého slavného anglického fotbalisty a nyní komentátora Garyho Linekera všimla takřka všechna světová média.

FK Viagem Ústí nad Labem se s Martinem Podhajským objevil i na Instagramu slavné BBC Sport | Foto: se svolením FK Viagem Ústí nad Labem

Ponechme stranou, zda za to Arma skutečně obdrží slíbených půl milionu od otce zmíněného chlapíka jako sponzorský dar, či zda, mimo jiné student práv, vůbec nastoupí, jelikož ústecký klub už několikrát (nejen své) fanoušky pěkně napálil.

Tahle sága má ale mezinárodní přesah, a i kdyby se nakonec ukázalo, že Viagem znovu všechny převezl, o třetiligovém celku z malé země uprostřed Evropy teď vědí nejen v kolébce fotbalu, ale třeba i v USA, Argentině, Brazílii, Číně, Itálii či Portugalsku.

A ti všichni, v čele se světoznámými médii jako The Sun, BBC Sport či Blick, budou nyní Armu bedlivě pozorovat. Ve hře tak nakonec nemusí být „jen“ půl milionu, ale mnohem víc.

Upřímně, kdo by nechtěl mít reklamu na dresu tak sledovaného objektu, který umí zaujmout celý svět? Jen pro zajímavost – Linekerův účet sledují více než tři miliony uživatelů, to je 560x tolik, co má facebooková stránka Ústí nad Labem!

Arma rozehrála vysokou hru, z níž může být i celosvětová ostuda, ovšem Viagem už několikrát předvedl, že ví, co dělá. Před sezónou vyhlásil možná až nezdravě sebevědomé ambice, mezi nimiž byl i slib, že v Ústí vyvolá fotbalovou horečku. A to se mu povedlo nezvykle rychle, a navíc nejen v metropoli na Labi.

Za mě má tenhle odvážný tah fakt koule, stejně jako Podhajský, z nějž se de facto přes noc stala celebrita… A jen tak mimochodem - jak napsal Gary Lineker: „Představte si, kdyby v poslední minutě vstřelil vítězný gól…"