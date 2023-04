Léčba tradiční metodou, tedy výměnou trenéra, zabrala, chtělo by se říct ve fotbalovém Ústí. Po třech utkáních je samozřejmě ještě brzy na nějaké velké soudy a unáhlená hodnocení, faktem ale je, že Severočeši bodovali ve třech zápasech v řadě, a navíc se konečně probrali i střelecky, což byla vlastnost, která chyběla souboru Dušana Tesaříka.

Fotbalisté FK Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Miroslav Solař

Pochopitelně tomu hodně prospěl návrat do zápasové kondice dua David Černý – Jaroslav Benda, na něž se Tesařík nemohl spolehnout, nebo alespoň ne v plném zdraví a zpět v zápasovém rytmu. Však se stačí podívat na statistiky – Černý, jemuž velký servis poskytuje právě Benda, který se svou urostlou postavou udrží spoustu míčů, se trefil ve všech třech zápasech pod koučem Raszykem. V posledních dvou na něj navázal i druhý jmenovaný, společně tak zařídili dvě remízy 2:2.

I tak ale není zvýšená produktivita náhoda. Raszyk sáhl i do sestavy, kam implementoval novou akvizici, jíž si přivedl z Mostu, Matyáše Stružinského. Díky tomu dostal novou roli i Patrik Kubín, který se posunul víc do středu. Velkou bolístkou Army zůstává stále defenziva, 41 obdržených branek je pořád nejhorší obrannou vizitkou v celé soutěži. V posledním zápase už však naskočil alespoň na pár minut i Vojtěch Čítek, Raszyk má tak další dílek do skládačky možného úspěchu.

Obsáhlejší hodnocení bude na pořadu dne po dalších třech střetnutích, která mohou hodně napovědět. Ústí čekají v dohrávce nerozehrané Přepeře, které odkládaly už tři jarní duely, a poté náročný dvojboj proti třetím Brozanům a druhým Velvarům. Zafunguje kouzlo nového trenéra i tentokrát? Snad! Protože Arma zatím stále rozhodně není z nejhoršího venku…