"Nevím, zda ještě potkáme takhle fotbalový tým ve třetí lize, protože Lípa opravdu chtěla hrát fotbal v jakémkoliv pásmu hřiště. To byla na druhou stranu voda na náš mlýn, jelikož jsme hráli více v bloku, než je nám jakoby nařízeno, a dostávali jsme se do brejkových situací, které jsme využívali," zhodnotil duel, který mu odhalil i nedostatky, které se ve hře Severočechů ještě objevují.

"Hosté byli velice kvalitní na míči, což nám ukázalo, že potřebujeme zkvalitnit pressink, jelikož jsme se tam nechovali úplně správně. Možná na to typologicky nemáme některé hráče, uvidíme, další zápasy nám zase ukáží víc. Vezmeme si z toho ponaučení, není nutné se cpát do nějakých nesmyslů," přemítal po zápase.

V něm Arma zvítězila jasně 5:0, druhé čisté konto si i díky chycené penaltě připsal velezkušený Tomáš Grigar. "Naše obranná hra je vcelku dobrá, ale on k tomu výrazně přispěl. Dokáže se soustředit na dané situace. Už v Hradci, stejně jako dnes, chytil dvě tutovky, což je hrozně důležité pro celý tým, který pak cítí, že má za zády jistotu. Jsou to klíčové momenty, v prvním kole to bylo za stavu 0:0, proti České Lípě za stavu 2:0, kdy se soupeř mohl vrátit do hry," chválil strážce ústecké svatyně.

O víkendu dostali jeho hráči za dobrý vstup do soutěže dva dny volna, mimo jiné i proto, že před sebou mají dva anglické týdny. Ve středu zavítají do Prahy na utkání 1. kola MOL Cupu proti Meteoru, v sobotu je čeká další venkovní štace, tentokrát v lize. V dalším týdnu budou mít pro změnu vložené domácí kolo proti rezervě Jablonce, náročný program uzavřou znovu doma v sobotu proti Benátkám.

"Čekají nás dva anglické týdny, takže bude potřeba i rozložit síly a regenerovat tak, abychom si mohli zařvat po zápase stejně jako po utkání s Lípou. Žene nás samozřejmě i to, že nechceme dělat jen částečné výhry, ale natáhnout nějakou delší šňůru, což se nám teď nabízí," přál si.

"K tomu ale musí být pokora nejen v kabině, ale i k sobě samým. Udělali jsme zatím druhý krůček, za který jsem ale moc rád, protože byl před domácím publikem, které bylo naším dvanáctým hráčem. Věřím, že by to tu mohlo mít nějakou vzestupnou tendenci, aby lidé chodili na fotbal rádi a aby si třeba v autobuse nebo v práci bavili o Armě a ptali se, jak to že ten druhý nebyl na fotbale. To by bylo krásné a moc bych si to přál," zasnil se na závěr.