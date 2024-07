V osmadvaceti letech už má odtrénováno opravdu hodně. Zažil řadu úspěchů. Mládežnický úsek v FK Ústí posunul i díky projektu fotbalové školičky o pořádný kus dopředu. Někdy mu sice zůstává rozum stát nad chováním některých rodičů, ale jak sám říká - trenéřina není vždy zábavná.

"Nemám za sebou žádnou velkou hráčskou kariéru," přiznává stále ještě mladý kouč, který začínal s trénováním dětí v Chuderově. "Dělal jsem si B licenci a tehdy mě oslovil Vít Raszyk, zda nechci trénovat v Armě," popisuje své začátky.

V novém působišti se z přípravek dostal k žákům, kde byl později šéftrenérem, poslední dva roky vedl už jako šéftrenér mládeže kategorii U19, s níž postoupil do druhé nejvyšší soutěže a zároveň vychoval spoustu talentů, kteří pomohli rezervě Viagemu k postupu do seniorské divize.

Svůj přestup bere jako další krok a možnost posunout se dál, do budoucna totiž nevylučuje ani trénování v profesionálním fotbale mužů. Ostatně jednu možnost už měl, loni v listopadu zaskočil na lavičce A týmu v posledním podzimním kole ČFL (Arma doma remizovala s Mostem 0:0). "I ten jeden zápas na lavičce áčka beru jako úspěch a neříkám, že by mě to do budoucna nelákalo.

V ústecké Armě jste strávil 11 let, jaké to byly roky?

Náročné. První roky jsem začínal jako mladý, natěšený, ale samozřejmě úplně nezkušený trenér. Setkal jsem se s mnoha kolegy, někteří mi pomáhali, někteří hlavně kritizovali. V jednu chvíli jsem málem skončil. Pak jsem se dostal ke kolegovi Romanu Láchovi, který mi napomohl nasměrovat vše správným směrem. Postupně jsem se stal hlavním trenérem a následně také šéftrenérem.

Šéftrenérem mládeže jste byl poslední dva roky. Bylo to podle vás úspěšné období?

Z mého pohledu relativně ano. Člověk samozřejmě s odstupem vnímá, že se dalo plno věcí dělat jinak a lépe. Ale celkově se nám myslím podařilo dosáhnout na skvělé sportovní výsledky. V prvním roce jsme postoupili s osmi kategoriemi do vyšších soutěží a v další sezóně jsme tyto soutěže udrželi. Toho si nesmírně vážím, protože za tím bylo obrovské úsilí několika trenérů. Zároveň se myslím podařila nastavit přátelská atmosféra mezi všemi trenéry v klubu, kdy jsme si vzájemně přáli a pomáhali si. To si myslím nebývalo vždy zvykem.

Spousta lidí vidí pod mládeží zejména starší kategorie, pod vaším vedením se ale povedlo nastartovat i fotbalové školičky…

Byl to jeden ze tří mých hlavních cílů. Chtěli jsme dosáhnout ve školičce velkého počtu dětí, aby jsme potencionálně měli ve svých řadách více talentovaných fotbalistů a mohli jsme mít odspodu srovnané ročníky, které nebudeme muset doplňovat přiváděním velkého počtu hráčů z ostatních okresních a krajských klubů. Dovolím si zde vypíchnout jméno paní šéftrenérky školičky Jitky Jankovské, s kterou jsem úzce spolupracoval, vymýšleli jsme pestré a zábavné akce pro hráče ale i rodiče a teď na konci sezóny jsme měli přes 30 hráčů ročníku narození 2018 i 2019. To jsou výborná čísla.

Béčko, kde hraje také hodně mladých odchovanců, postoupilo do divize, jak vidíte jeho šance?

Jsem si téměř jistý, že se kluci v divizi neztratí a budou v ní hrát důstojnou roli. Béčko sice nikdy pod mou přímou kompetenci nespadalo, ale jako trenér U19 jsem samozřejmě sledoval, jak se béčku daří. Myslím, že hráči ročníku narození 2004, kteří vykopali postup U19 do druhé nejvyšší dorostenecké soutěže, ukázali svou kvalitu a připravenost i mezi dospělými a pomohli k postupu do divize. Budu sledovat, jak si letošní končící dorostenci poradí s přechodem do chlapů. Držím jim palce, aby se jim to povedlo.

Nemrzí vás trochu, že už u toho nebudete?

Takhle na to nekoukám. Já jsem dospěl z různých důvodu do stavu, kdy jsem cítil, že už v Ústí narážíme na hranu svého potenciálu a neviděl jsem šanci v materiálních i personálních podmínkách posouvat klub dál. Možná čas ukáže, že se pletu, ale já to v tuto chvíli takto cítil a protože mám ambice dělat fotbal na co nejvyšší úrovni, tak jsem jednu z nabídek na trénování jinde nedokázal odmítnout.

Odcházíte do Plzně, což je jeden z největších klubů u nás. Těšíte se na novou výzvu? A jak ta nabídka přišla?

Těším se moc. Oslovil mě sportovní ředitel mládeže Viktorie Plzeň pan Havránek s nabídkou trénovat dorosteneckou kategorii U16.Na rozhodnutí jsem měl pár dní, během kterých jsem si vyhodnotil, že tuto nabídku příjmu. V Plzni jsem narazil na neskutečné podmínky. Zázemí, personální možnosti, připadám si jako v TOP mládežnické akademii někde v zahraničí. Teď už mám za sebou i několik tréninků s novými hráči, ti mají vysokou kvalitu. Já se s kolegy budu snažit dát jim to nejlepší, co umím a vychovat z nich další hráče pro plzeňský A tým.

Je to další krok směrem k možnému trénování mužských týmů v budoucnu?

Přiznám se, že tu ambici mám. Zároveň já svou budoucnost nikdy moc neplánoval. Stále se považuji za mladého trenéra, nemám za sebou žádnou velkou hráčskou kariéru, takže se pořád musím vzdělávat a získávat nové zkušenosti. Snažím se vše dělat naplno a nejlépe jak umím. Teď jsem v Plzni a budu dělat to samé.

Máte nějaký trenérský vzor, ve kterém se vidíte?

To asi ne. (chvíli přemýšlí) Možná Karel Brückner, protože jsme narození ve stejný den (smích). Jako dítě si samozřejmě pamatuji úspěchy, kterých tehdy dosáhl s naší reprezentací.

Na jaký moment v Ústí budete vzpomínat nejraději?

Nejvíce budu určitě vzpomínat na zážitky s týmem U19 a svými kolegy Ondrou Klíčem, Míšou Kulhánkem a Standou Zelingrem. Ať už to byly oslavy postupu, vítězství nad velkými týmy, dokopné či různé srandičky na soustředění. Práce trenéra není vždy jen zábavná, to, co si dnes dovolí někteří rodiče je neuvěřitelné. Tohle jsou ale momenty, kdy si vždy řeknu, jak moc mě tahle práce baví a naplňuje a že to stojí za to.