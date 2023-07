Branislav Sokoli je ve svých 51 letech zkušeným koučem. S fotbalovým Ústím má letos zaútočit na návrat zpět do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Ačkoliv výsledky nejsou v přípravě to hlavní, Armě se zatím příliš nevedlo. „Každý trenér chce vyhrávat, a je jedno, zda je to v přípravě, nebo v soutěži. Musíme si však uvědomit, že jsme v jiné situaci, než soupeři, s nimiž jsme do této doby hráli,“ uvedl kouč, jenž očekává v závěru přípravy především zlepšení v útočné fázi, kde má jeho mužstvo velký potenciál.

Můžete být konkrétnější a tři přípravné zápasy zhodnotit?

Teplice už ladily formu na první mistrovské utkání, my jsme byli pohromadě teprve tři dny. Zápas s Domažlicemi měl výbornou úroveň z obou stran, stejně tak s rezervou Plzně to bylo nahoru-dolu s množstvím šancí na obou stranách. Po velkém prostřídání jsme udělali několik individuálních chyb a soupeř skóre otočil. Vítězstvími se ale buduje sebevědomí mužstva a motivace do tréninku, takže věřím, že už v nejbližším zápase se výsledek otočí v náš prospěch. Co se týče tréninku, hráči pracují výborně. Každý chce přesvědčit, že patří do základní sestavy.

Co jsem měl zatím možnost vidět, zkoušel jste několik rozestavení i variant sestav. Máte už v hlavě alespoň krystalizaci nějaké finální, jíž budete používat v sezóně?

Mám v hlavě dva herní systémy. Který využijeme bude záviset na zdravotním stavu hráčů. Nechceme se moc přizpůsobovat soupeři, naopak, chceme se prosadit vlastním stylem.

V útoku máte na výběr celou řadu kvalitních hráčů, jak těžké je vybrat z nich ty pro základ a proč mezi nimi zatím nebyl Jaroslav Benda?

Máte pravdu, v týmu je směrem dopředu velká kvalita. Benda hrál zatím méně jelikož má i civilní zaměstnání. Má svoje kvality a určitě s ním počítáme.

V týdnu se podařilo podepsat Aloise Hyčku, je to tedy jedno ze dvou doplnění kádru, které jste si přál?

Hyčka má vysokou herní kvalitu, ale je velice důležitý také v kabině. Dokáže mladší kluky usměrnit a má výbornou povahu.

A jak to vypadá s druhým postem, který se vám ještě nezdál, tedy s místem defenzivního záložníka?

Na tuto pozici počítám s Bankolem (jeden ze dvou Afričanů, kteří podepsali ve čtvrtek smlouvu, pozn. autora). I od něj ale čekám daleko víc, než doteď ukázal. Příchodem Davida Schettla mu vznikla konkurence a pro mě víc možností.

Ve čtvrtek podepsali smlouvu také tři cizinci, již zmiňovaný Bankole, dále Ismael a Spychka. Je tedy kádr kompletní?

Situace na přestupovém trhu se ještě může změnit, takže pokud bude v možnostech klubu přivést ještě nějakého zajímavého hráče, bránit se tomu nebudeme. Chceme mít zdvojené posty, a to se nám zatím daří.

Můžete prozradit, co od tohoto tria očekáváte a čím vás v přípravě přesvědčili?

Bankoleho znám ze slovenské ligy, je to skromný a pracovitý hráč. Jeho předností je důraz v osobních soubojích. Ismael je typologicky jiný hráč než čeští a slovenští kluci. Vyniká výbornou technikou a je velmi sebevědomí v soubojích jeden na jednoho. Spychka má rovněž výborný důraz, k tmu navíc kvalitní rozehrávku.

S týmem stále trénuje i Denis Laňka, který je ovšem nadále v dlouhodobém trestu. Proti Plzni dokonce odehrál půlhodinku…

Těžko se mi k této otázce vyjadřuje. Neznám podrobnosti, takže se moc nechci pouštět do diskuze. Denis rozhodně má kvalitu, ale zda v kádru zůstane je odvislé od mnoha věcí.

Čas do konce přípravy se rychle krátí, zbývají dva týdny do 1. kola ČFL a tři přípravné zápasy. Jaký bude program a co od těchto zápasů očekáváte?

V tréninku na tato utkání nebereme ohledy. Od zápasů naopak očekávám zlepšení organizace hry a také to, že se více prosadíme v útočné fázi.