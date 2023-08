Vedení FK Viagem Ústí nad Labem do toho pořádně šlape. Sotva začali ústečtí fotbalisté vyhrávat, přišli noví majitelé s dalším trhákem, kterým chtějí podpořit smělou vizi o tisícovce diváků na domácích zápasech už ve třetí nejvyšší soutěži.

FK Ústí nad Labem představila nové logo | Video: FK Ústí nad Labem ve spolupráci s Bewow Digital agency

„To tu ještě nikdy nebylo! Rozdáváme permanentky zdarma! Celkem jich bude tisíc, máte se na co těšit,“ odtajnil klub v pátek na svých sociálních sítích.

Jedná se o další ze splněných předsezónních slibů, nebo minimálně výrazný krok k němu mířící. Ten by mohl přesvědčit i poslední pochybovače, kteří stále váhali, zda Arma skutečně bude mít už letos na postup zpět do profesionálních soutěží.

Nejdříve setrvání v 1. lize, nyní nový spolek a vedení klubu

Stačí trocha pohledu do statistik a jednoduchá matematika, aby si člověk dokázal spočítat, kolik peněz noví majitelé do snahy zaplnit tribunu nastrkají, respektive o kolik peněz ze vstupného se dobrovolně připraví. Průměrná návštěva loňského podzimu, kdy Ústečtí vcelku pravidelně bodovali čítala přes 450 fanoušků. Jednotné vstupné stojí 50 Kč, sezóna čítá 15 domácích zápasů. I kdyby ne každý fanoušek (ZTP, děti do 120 cm apod.) vstupné platil, dá se odhadnout, že zisk ze vstupného za celý ročník se může blížit téměř až čtvrt milionu. A to rozhodně není zanedbatelná suma!

Tisíc rozdaných permanentek ovšem samozřejmě automaticky nezaručí stejnou návštěvnost. Ruku k dílu budou muset přiložit i trenér a hráči, jelikož zájem v ochozech půjde ruku v ruce s předváděnými výkony a výsledky. Už generálka Army (6:0 proti Karlovým Varům) ale ukázala, že smělý plán, který se těsně po jeho vyhlášení zdál nereálný, rozhodně nemusí být takovou utopií…