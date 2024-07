Prvního jmenovaného, který je odchovancem Teplic, oznámila Arma už pondělí. Šestadvacetiletého záložníka, který však může hrát i na postu obránce, návrat do regionu, z nějž pochází, potěšil. A nejen proto, že v Mladé Boleslavi se v loňském ročníku do ligového áčka neprokousal.

"Návrat do regionu je pro mě velmi důležitý. Ke dvouletému synovi se nám narodila ještě dcerka, takže veškerý čas strávený doma bude jenom ku prospěchu," prozradil Deníku Kodad. Ten se těší, že bude moci Armě pomoct k dosažení jejího primárního cíle, kterým je návrat do 2. ligy. "Máme s klubem stejné cíle, a to je hrát co nejvýš, takže se na angažmá v Ústí moc těším," dodal hráč, který si v sousedních Teplicích vyzkoušel i nejvyšší soutěž.

Dalším do party bude Tomáš Kott. Také on je s týmem už od začátku přípravy. I šikovný čtyřiadvacetiletý záložník okusil FORTUNA:LIGU, ačkoliv mu bylo teprve osmnáct a startů nemá zdaleka tolik, jako Kodad. Odchovanec pražské Dukly následně nasával atmosféru o úroveň níž, o druholigový sen ho bohužel připravily zranění a nemoci, které jeho rozlet přibrzdily. Proto přišlo angažmá ve třetiligových Velvarech, jimž letos šesti brankami ve 30 zápasech pomohl k vítězství v ČFL skupině B.