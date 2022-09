Jistě, ČFL má za sebou teprve čtyři kola, ale Arma, původně odepisovaná a vysmívaná kvůli mladému kádru, složenému mnohdy z dorostenců či z hráčů z nižších soutěží, zatím vévodí soutěži a ještě nepoznala hořkost porážky. Ve zmíněné glose zaznělo, že impulzivní kouč Dušan Tesařík bude potřebovat i štěstí, to se ale zatím Severočechů drží, což ústecký lodivod přiznal i v jednom z rozhovorů. Ústeckým pomohl také fakt, že začali přípravu daleko dřív, než všechny ostatní třetiligové celky. Povedlo se vyselektovat nejen vhodné hráče, vždyť na úvodním tréninku jich bylo třicet, ale také výbornou partu.

GLOSA: Odvážnému štěstí přeje. Nebo ne?

„Když vybírám hráče, dám hodně na charakter, aby to byl hráč, který v první řadě pracuje pro tým. Rádoby hvězdy, kterým se ale nechce běhat, nechtějí se obětovat pro ostatní, u mě neobstojí,“ nastínil Tesařík svou filozofii. A ta funguje. „Trenér s námi hodně mluví, nikdo nemůže říct, že by tu nefungovala komunikace. Ta je výborná, což je jeden z důvodů, že všichni takhle šlapeme,“ pochvaloval si David Černý, který nastřílel už sedm branek a je tak důležitým lídrem týmu.

To si ostatně už v přípravě plánoval i Tesařík, jemuž tak zatím zdánlivě vychází všechno, na co sáhne. Jeho tým předvádí pohledný a především běhavý fotbal, který nejen že baví, ale je i účinný co se bodů týče. Na severu Čech se podařilo namixovat zajímavý koktejl, teprve další týdny ukáží, jak dlouho jeho, pro ústecké fanoušky, lahodná chuť vydrží.