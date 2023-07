Ivan Spychka. Jméno, které nejspíš v posledních dnech zaznamenali fanoušci ústeckého fotbalového klubu, většina z nich ovšem netušila, jakou kvalitu si pod ním mají představit. Tím spíš, když Arma sehrála prozatím všechna přípravná utkání mimo svůj stadion, kde se rekonstruuje atletická dráha.

Ivan Spychka při podpisu smlouvy s FK Viagem Ústí nad Labem | Foto: FK Viagem Ústí nad Labem

„Spychka má výborný důraz, k tomu navíc kvalitní rozehrávku,“ uvedl pouze stručně na adresu ukrajinského rodáka kouč Bronislav Sokoli v rozhovoru, který poskytl Deníku minulý týden, kdy už měl šikovný zadák čerstvě podepsáno na severu Čech.

Další informace nyní dodalo vedení klubu, k přestupu se na klubovém webu vyjádřil také sám Spychka. „Přišel jsem do týmu se skvělým projektem a ambicemi na postup, přišli výborní fotbalisté. Jsem rád, že jsem v Ústí nad Labem a chci týmu pomoci postoupit do druhé ligy.“

„Ivan je nesmírně kvalitní stoper. Ukázal to hned od prvního tréninku a zápasu. Všichni se o něj hned zajímali. Zkušené posily Army včetně Aloise Hyčky a Lukáše Zoubeleho ocenili jeho hru a řekly, že je to jeden z nejlepších a především nejdůraznějších stoperů, se kterým kdy hráli. Je to stoper s ligovými parametry. Jsme velice rádi, že se nám ho podařilo získat pro Ústí. Nebylo to vůbec jednoduché, protože zájem byl i ze Zbrojovky Brno. Po jednání s agentem jsme ale rozhodli, že je to přesně ten hráč, kterého potřebujeme, a podepsali jsme s ním smlouvu,“ neskrýval spokojenost sportovní manažer klubu Vasil Knor.

Spychka v minulé sezóně působil v nejvyšší slovenské soutěži, v dresu Liptovského Mikuláše odehrál téměř celou jarní část v základní sestavě. Dříve hrál v Polsku, Arménii, Gruzii či Ukrajině.