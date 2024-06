Jaké bylo utkání proti Živanicím?

Domácí zápas, který jsme zvládli. Myslím, že jsme byli lepším týmem. Ve druhém poločase jsme možná na chvilku vypadli, ale asi to bylo i tím, že jsme vedli 2:0. Jinak jsme si to celou dobu hlídali, podle mě je to zasloužené vítězství.

Kolik vás bude stát hattrick do klubové kasy?

Ještě nevím, něco určitě, ale zatím nedokážu říct.

Všechny tři góly vypadaly relativně jednoduše, dva vám připravili spoluhráči prakticky do prázdné branky a třetí byl z penalty. I tak je ale um útočníka být ve správný čas na správném místě, souhlasíte?

Je to tak, je potřeba být ve vápně, je to naše práce, od toho tam útočníci jsou. Tentokrát nám to vyšlo skvěle, což je paráda, ale nejdůležitější je, že jsme poslední zápas před našimi fanoušky zvládli vítězně. O to nám šlo nejvíc.

Jaká byla jarní část? Chvíli to vypadalo, že se vám ještě podaří dotáhnout na čelo, ale nakonec jste třetí…

Byl zde jasně daný cíl, který jsme bohužel zápasem proti Velvarům ztratili. I přesto jsme to ale chtěli dohrát se ctí, i když už víme, že skončíme třetí. To platí i pro poslední zápas s Mostem, kde chceme naplno bodovat. Pak si odpočineme a nachystáme se na příští sezónu.

V ní budete pokračovat v Ústí?

Mám platný kontrakt, takže nejspíš ano.

Na závěr odbočme od fotbalu. Váš bratr je čerstvý mistr světa v hokeji. Už jste se viděli a stihl jste mu pogratulovat?

Ano, gratuloval jsem mu a viděli jsme se. Kluci ale pak pokračovali v oslavách, je to obrovský úspěch.

Medaili jste také viděl? A zkoušel jste si ji na krku?

Ano viděl, ale dostane jí mamka jako největší Romanova fanynka.