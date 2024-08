Fanclub Army zavzpomínal na svého bývalého člena Kubánce, jenž tragicky zahynul před 11 lety. V pondělí by mu bylo 50 let. | Video: Deník/Daniel Brzák

"Myslím, že nám vyšel vstup do zápasu. Dali jsme brzký gól, pak jsme přidali ještě druhý. Ale líbili se mi i hosté, Lípa na tom byla herně hodně dobře, bohužel pro ně to za stavu 2:0 otevřeli a my jsme využili naše brejky," vrátil se ještě k hodnocení duelu.

Právě za stavu 2:0 jste ale chytil penaltu soupeře. Jak to pomůže vám?

Chycená penalta samozřejmě potěší, myslím, že nás to za toho stavu 2:0 uklidnilo a dostalo do pohody. Osobně jsem rád, že jsem měl alespoň nějakou možnost se ukázat, jinak jsem moc práce neměl.

Čekáte, že to takové bude celou sezónu?

Doufám že jo (smích). Ne vážně, ty zápasy jsou o takovém tom napětí, je to o jedné, dvou šancích a musíte na ně být připravení.

Spoluhráče jste hodně hlasitě dirigoval, nemáte vykřičené hlasivky?

Trochu jsem na kluky křičel abychom zbytečně nepolevili a nedostali hloupý gól, bylo by z toho zbytečné drama. Nakonec jsme to měli celou dobu pod kontrolou, jsem rád, že jsme i v 90. minutě přidali gól na 5:0, pro diváky to bylo skvělé, zasloužili si to.

Co říkáte na výkon Brazilce Marquinha, který dal dvě branky a na další přihrál?

V přípravě měl několik šancí a nepadalo mu to, teď hned první dvě proměnil. Jsme rádi, že se trefil, ale gól dali všichni útočníci, což je další plus.

Přináší Jihoameričan něco nového do kabiny?

Ještě nám ani nezatančil v kabině, takže čekáme, kdy to přijde (smích).

Jak jste si užil atmosféru během zápasu?

Bylo to skvělé, přišlo hodně diváků, tuším, že hlásili nějakých patnáct stovek, přijeli i fanoušci z Lípy. Byl jsem opravdu mile překvapený. Myslím, že to je skvělá návštěva a doufám, že jsme lidi pobavili a budou chodit víc a víc.

Výkon je tedy podle vás už ideální, nebo si to ještě sedá?

Ne, to rozhodně není. Za mě je tam ještě moc chyb, myslím, že na konci první půle jsme z toho trochu vypadli. Soupeř dobře rotoval a my jsme nevěděli, jak to přebírat, ale naštěstí jsme byli produktivní a využili naše šance.

Vy máte hned na úvod sezóny dvě čistá konta, což je výborný start, souhlasíte?

Je to dobré, ale je to tím, že hrajeme hodně dopředu, útočně, a soupeř pak nemá tolik šancí.

S úrovní třetí ligy už jste se sžil? Užíváte si jí?

Už když jsem sem přišel a viděl jsem kluky na tréninku, říkal jsem si, že se to dá srovnávat s ligovou úrovní. I díky zázemí, které klub má a celkově tomu, jak to tu chodí, i když někdy je to v trochu menším měřítku. Má to ale svou kvalitu a já pevně věřím, že tu vykopeme druhou ligu. Trenér ví co chce a co máme dělat, pomalu to do sebe dostáváme a věřím, že to bude čím dál tím lepší.