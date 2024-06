Drama do posledního kola. Nehrálo se už o lepší pozice v tabulce, ale o korunu krále střelců třetí fotbalové ligy. Zůstala v Mostě, kam k malému derby dorazil soupeř z Ústí nad Labem. Baníkovci Armu nakonec přetlačili 2:1. Byl to souboj střelců Jindřicha Novotného a hostujícího Davida Černého. Nakonec se radoval mostecký Jindřich Novotný, ač se oba kanonýři v zápase gólově prosadili.

Zápas třetí ligy Most versus Ústí. | Video: Deník/Václav Veverka

Novotný měl před zápasem na kontě 14 branek, ústecký David Černých o dvě méně. Baníkovec na své vysněné metě začal makat od první minuty, kdy zápas Černý sledoval zatím jen z lavičky. A právě Novotný v 16. minutě otevřel skóre a poskočil celkově na 15 zásahů. To mu stačilo na celkové prvenství v ČFL B. Armácký David Černý naskočil do hry až v 55. minutě, kdy střídal Matyáše Buneše. Brankáře Baníku Lichtenberga překonal přesně 15 minut před koncem. Na více se už se nezmohl. Za Most se ještě druhou brankou prosadil Matěj Kubeš. Koruna krále střelců tak zůstává na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta.

„Samozřejmě jsem to sledoval, kdybych řekl, že ne, tak bych kecal,“ usmíval se po zápase hostující forvard David Černý. „Fotbal se hraje na góly a já to mám samozřejmě rád, tak asi jako každý fotbalista, který chce dávat co nejvíce gólů. Na druhou stranu si říkám, že mě tahle sezona mrzí. Vítěz má patnáct gólů, to je za mne dost málo. Minulý rok jsme se tam honili, já měl daleko méně zápasů, ale více branek, mám pocit, že sedmnáct. Ze své strany to tak trošku beru jako zklamání. Já věřím, že příští sezonu, když v Ústí zůstanu, tak těch gólů bude daleko více,“ řekl Deníku David Černý.

VIDEO: Michalec se chce vrátit! Brání mi krajský svaz a město, stěžuje si

To jeho protějšek Jindřich Novotný si v ten moment užíval děkovačku s fanoušky a fotil se se svými příznivci. Hned od úvodního hvizdu Novotný na gólovém zářezu makal. Toužil vyhrát a stalo se!

„Šel jsem po tom. Už před zápasem jsem cítil, že mi to tam dneska padne. Samozřejmě jsem ale chtěl pomoci týmu jakkoliv. Kdybych na tu branku jenom nahrál a získali jsme tři body, tak mi to vadit nebude. Ale nakonec se povedlo obojí – vyhráli jsme a dal jsem gól,“ zářil Jindřich Novotný a nezapomněl na tým. „Ty góly nejsou jenom moje, ty patří celému týmu, všichni na nich pracují,“ vysekl Novotný poklonu spoluhráčům.