"S tím, co mi zápas ukázal, jsem spokojený. Vzali jsme s sebou dvě jedenáctky, mezi nimi i některé hráče, u kterých jsem byl na vážkách. A přesvědčili mě, že to, co v nich vidím, tam opravdu je. Zápasy jsou na tohle vždycky lepší, než trénink," hodnotil po zápase lodivod, který vede Armu od startu letošní přípravy.