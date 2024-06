Letošní ročník ČFL je u konce. Fotbalisté Ústí nad Labem v něm skončili na třetí příčce a nesplnili tak předsezónní cíl nového majitele, který toužil vrátit se do druhé nejvyšší soutěže. I proto se možná schyluje k návratu jednoho ze slavných trenérů, kteří kdysi Armu dovedli až do nejvyšší soutěže.

Svatopluk Habanec | Foto: Fotbal Třinec

Svatopluk Habanec. To jméno zná každý fanoušek ústeckého fotbalu. Na jaře 2010 slavil s místním klubem historický postup do 1. ligy. Nyní to vypadá, že by se po dvanácti letech mohl vrátit na místo činu. Znovu s postupovými ambicemi, byť tentokrát o level níž.

Severočeši totiž letos zkoušeli uspět v postupové misi s trenérem Sokolim, ten byl ale po podzimu odvolán. Následně neuspěl ani Daniel Sochor, kterého na poslední čtyři kola vystřídal Jozef Šišjak. Ten ale hned po svém nástupu avizoval, že jeho angažmá je zatím pouze dočasné a jméno lodivoda pro příští sezónu tak zůstalo otevřené. "Nemůžu nic takového potvrdit, podepsaného nic zatím není," uvedl k angažování Habance sportovní manažer Army Lukáš Zoubele.

Splnil Kuřimi sen o divizi. Habanec o smutné kaňce oslav, MSFL i své budoucnosti

Čtyřiapadesátiletý rodák z Brna načal svou trenérskou kariéru v Teplicích, odkud přesídli v roce 2007 do Ústí nad Labem. S ním dvakrát vyhrál 2. ligu, mezi dvěma zlaty vedl Armu i v nejvyšší soutěži. Druhý postup už se ale kvůli nevyhovujícímu stadionu v krajské metropoli nekonal. V roce 2012 proto přesídlil Habanec na Slovácko, vedl také Zbrojovku Brno či Třinec.

Naposledy působil v Kuřimi, jíž letos splnil postupový sen a dovedl ji z krajského přeboru do divize. Na posuny víš tak má evidentně patent. Ukáže ho i v Armě?