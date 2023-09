Jaké bylo první domácí utkání, na které dorazilo téměř patnáct stovek diváků?

V první řadě bych chtěl poděkovat všem, co dorazili. Bylo to skvělé, tolik lidí na Armě dlouho nepamatuji. Doufám, že to vydrží celou sezónu. Pro nás bylo skvělé nastoupit po sedmi zápasech venku konečně doma. Každý z nás se na to těšil, navíc se nám povedlo vyhrát, což je důležité.

Zdá se, že se Arma konečně rozjela, tři výhry ze tří posledních zápasů… Určitě se to podepisuje i na náladě v kabině, že?

Nálada v kabině je skvělá. Vyhrává se, to je vždy důležité i co se mentálního nastavení týče. Když vyhráváte, jste silnější i v hlavě a v dalších zápasech vám to jde lépe.

FOTO, VIDEO: Arma v domácí premiéře před plnou hlavní tribunou vyřídila Teplice

Vy osobně jste se na tom podílel dvěma čistými konty, váš kolega Četverik přidal třetí. Čím to, že se vám v defenzivě tolik daří?

Musím to zaklepat a pochválit kluky z obrany. Těch gólů zatím moc nedostáváme, máme druhou nejlepší obranu jestli se nepletu, což je fajn. Těžko říct, čím to přesně je, ale myslím, že každý víme, jaké máme cíle a všichni pro to děláme maximum. Navíc jak se říká - když nedostaneš gól, nemůžeš prohrát (smích).

Stály ty vychytané nuly něco do kasy?

Zatím ne. Samozřejmě nějaké občerstvení pro kluky jsem připravil, ale to je všechno.

V kabině jste jeden z lídrů, řídíte i pozápasové oslavy…

Jelikož jsem v klubu už dlouho a tuto roli jsme měl i kdysi, vzal jsem si to pod svá křídla. Nikdo s tím neměl problém, takže to tak nějak vyplynulo.

PODÍVEJTE SE: Byli jste na fotbale v Ústí nad Labem? Najděte se na fotkách!

Poslední týdny bylo kolem Army rušno, vedení klubu vymyslelo další kauzu pro média. Jak tohle vnímá tým?

Samozřejmě to všichni sledujeme a povídáme si o tom. Osobně si myslím, že je dobře, že se o Armě mluví. V dnešní době je marketing strašně důležitá věc i co se třeba sponzorů týče.

Ústí pomalu stoupá tabulkou, sedl si konečně tým? A kde až se může tahle série zastavit?

Hrozně bych si přál aby se ta série zastavila až někdy za rok v létě po baráži (smích). Myslím, že si tým sedl, máme skvělou partu a to je v českém fotbale důležitá věc. Každý z nás ví, o co se hraje, ambice jsou jasné. Samozřejmě ta soutěž je extrémně těžká, ale jdeme zápas od zápasu a do každého utkání jdeme s cílem vyhrát.