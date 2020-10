Mezi, prozatím, devět zápasů České fotbalové ligy a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, které byly vyšetřovateli označeny jako ovlivněné, patří i utkání Vyšehrad – Litoměřicko (7:1) a Bohemians B – Brozany (0:2). Zatímco v Brozanech si žádného pochybení vědomi nejsou, extrenér Litoměřicka Miroslav Kratochvíl je přesvědčen, že jeho tým s Vyšehradem vyhrát nemohl.

Utkání Brozan (v červeném) proti Litoměřicku | Foto: Deník/Karel Pech

Podle obvinění, které přímo ze spisu citoval server lidovky.cz, mělo Litoměřicko nasadit do utkání slabší hráče z lavičky. To dokládá i zápis o utkání. Ačkoliv měl celek Miroslava Kratochvíla našlapaný program se čtyřmi zápasy v jedenácti dnech, hlavní kouč v prvních třech duelech postavil prakticky totožnou sestavu. Na poslední kolo s Vyšehradem však v základu naskočili hned čtyři novicové. A například devatenáctiletý David Dura, jenž odehrál celou první půli, posbíral v sezóně pouhých 207 minut. Až ve druhém poločase, kdy už Slavoj vedl 5:0, naskočili do hry například kapitán Jakub Šimkovský či elitní střelec Miroslav Verner. Ten mimochodem po konci v Litoměřicku chvíli hostoval právě na Vyšehradě.