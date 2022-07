Byl jste jmenován novým šéftrenérem mládeže, co to pro vás znamená?

Jsem rád za důvěru, kterou jsem od vedení klubu dostal. Současně si uvědomuji, že přijímám zodpovědnost za sportovní výsledky. Na novou roli v klubu se těším a mám velké ambice.

Jakou roli ve vašich současných pocitech hraje fakt, že jste se do tak důležité funkce dostal jako odchovanec klubu?

V klubu to mám rád, jsem zde odmala. Věřím, že znalost prostředí pro mě bude výhodou. Jedním z cílů je budovat kulturu klubu a „armácký“ klubismus napříč všemi hráči, rodiči i trenéry.

Do této sezóny jste působil jako šéftrenér žákovského úseku, kde jste vedl více let po sobě kategorii U15. Jak hodnotíte uplynulé sezóny z pohledu žákovských týmů?

Hodnocení je dvojí. Chtěli jsme se pokoušet o postup do baráže o žákovskou ligu. To nám bohužel pokaždé uteklo, dvakrát jsme s U15 skončili druzí, dvakrát nám možnost bojovat o postup překazil covid. Na druhou stranu si myslím, že se nám povedlo pozvednout kvalitu všech žákovských kádrů na republikovou úroveň a byli jsme schopní se herně i výsledkově rovnat i těm nejlepším žákovským týmům v celé republice.

A mimo výsledky v soutěžích a utkáních?

Povedlo se nám sjednotit přístup napříč kategoriemi. Shodli jsme se na skladbě tréninků, tréninky jsme i dost propojovali napříč kategoriemi. Díky tomu jsme sjednocovali pohled nás trenérů na hráče i hru. Myslím si, že jsme se svými kolegy odvedli velký kus práce, která se pozitivně projevila.

Teď k nové pozici. Jaké máte vize a cíle pro ústeckou mládež?

Přál bych si vytvořit nadstandardní klub do kategorie U15. Jsem přesvědčený, že k tomu máme podmínky i zázemí. Vidím příklad týmů jako je Slovácko, Pardubice, Příbram, kteří mají mládež velmi dobrou a při tom zázemím a velikostí obyvatel měst nemají více možností než my. Když to šlo tam, je velká šance, aby se to podařilo i nám.

Proč pouze do U15, co kategorie dorostu?

S tím se na klubu trochu trápíme, z kategorie U15 nám v posledních letech odchází velké množství hráčů do Drážďan, Teplic, Slavie Praha atd. To nás samozřejmě oslabuje a má to na výsledky dorostů vliv.

Co s tím plánujete dělat?

Víme, že jsme také my součástí fotbalové pyramidy a hráči od nás odchází výše. My se budeme snažit pracovat co nejlépe, aby hráči od nás nechtěli odcházet a aby naše práce dovedla hráče z našeho dorostu do dospělého fotbalu ideálně do co nejvyšší soutěže.

Jaké jsou hlavní sportovní cíle do další sezóny?

Budeme chtít usilovat o postup do druhé dorostenecké i žákovské ligy, to jsou sportovní cíle na další sezónu.

Máte nějaké dlouhodobé cíle?

Máme, ty jsou pro nás ještě více důležité. Chceme pracovat na všech mládežnických týmech tak, abychom v každém týmu měli dostatek hráčů, co nejlépe jsme s nimi sportovně i lidsky pracovali. Stejně tak musíme pracovat i s rodiči.

A vaše osobní cíle?

Přál bych si vytvořit trenérský tým, složený z lidí, kteří budou zapálení do fotbalu a které by se nám povedlo nadchnout do ambic vytvoření nadstandardního klubu. Nejde ani o to sehnat trenérské odborníky, ale lidi s vášní. Chceme navýšit u všech kategorií tréninkový objem. Ale ne o fotbal, ale o všestranné pohybové aktivity, které dnes dětem chybí. K tomu potřebujeme zapálené trenéry, kteří u nás budou rádi trávit svůj čas.

Souvisí s výše zmíněným nějaké další personální změny?

Ano. Několik změn jsme udělali, někteří trenéři skončili, někteří se přesunuli k jiným kategoriím. Tou největší změnou je, že od nové sezóny bude šéftrenér přípravek Milan Seidl. Trenér Seidl je zároveň GTM okresního svazu Ústí nad Labem. Od této změny si slibujeme nárůst dětí v přípravkách, ještě větší spolupráci s okresními kluby. To vše by se poté mělo pozitivně odrazit ve starších kategoriích.

AUTOR: MILAN SEIDL