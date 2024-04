Fotbalisté Ústí nad Labem nezvládli zápas jara a Velvarům doma ve šlágru druhého s prvním podlehli 0:1.

FK Viagem Ústí nad Labem (bleděmodří) - Slovan Velvary | Video: Deník/Daniel Brzák

Ústečtí nebyli horším týmem, ba naopak, jenže doplatili na mizernou koncovku. Největší tutovku zahodil v 70. minutě David Černý, který zblízka z dorážky minul takřka odkrytou bránu. Jediný gól tak obstaral v 52. minutě hostující Jakab a Velvary se znovu vzdálily Armě v tabulce na devět bodů.

"Zklamání je velké. Místo abychom v poločase vedli dva nebo tři nula, tak to dopadne takhle. Ve druhé půli pak místo abych vyrovnal na 1:1, tak nepochopitelně netrefím bránu," klopil hlavu zklamaný domácí útočník David Černý. "Je to těžké, devět bodů ztráta, nevím, jestli to ještě půjde dohnat."