Dvě slepené branky v závěru prvního poločasu rozhodli o výhře ústeckých fotbalistů nad libereckou rezervou v poměru 2:0.

FK Viagem Ústí nad Labem - FC Slovan Liberec B, ČFL B 2023/2024. Adam Čičovský | Foto: Deník/Daniel Brzák

První obstaral po nádherné ráně z voleje David Černý, druhou si po přízemním centru z levé strany srazil do branky hostující obránce v souboji právě s Černým.

"Čtvrtý zápas po sobě jsme hráli s béčkem ligového týmu. Bylo to hodně běhavé, určitě víc, než jiné zápasy, jsme rádi, že jsme to zvládli vítězně a zůstáváme doma neporažení," liboval si po utkání muž, jenž Armě vystřelil vítězství.

Obě branky byly vyvrcholením tlaku, který si Ústečtí poctivě vypracovávali zhruba od 15. minuty. Po změně stran ovšem tvrdili muziku pro změnu Liberečtí, kteří v reprezentační přestávce obohatili svou sestavu několika ligovými hráči, domácí však všechny šance protivníka ustáli.

"Soupeř hrál dobře, bylo to pro nás těžké utkání," uznal trenér Viagemu Daniel Sochor. "Měli jsme trochu problém s nalézáním na soupeře a s reagováním na jejich postavení do ofenzivy, hlavně ve druhé půli jsme v tom byli pasivní. Díky tomu byl soupeř nějaký čas na míči a dělal nám to těžší, ale myslím, že jsme to i tak měli celkem pod kontrolou," dodal.

"Vstup do utkání jsme měli dobrý, po dvaceti minutách jsme ovšem začali ztrácet míče a soupeř nás zatlačil. Svůj tlak korunoval dvěma góly. Úvod druhé půle jsme měli opět aktivní, šance na snížení skóre jsme však promarnili. V závěru utkání už jsme se do tlaku dostat nedokázali," přidal pohled z druhé strany kouč liberecké rezervy Jakub Harant.