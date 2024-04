Fotbalisté Ústí nad Labem mají další výhru. Opět v domácím prostředí udolali českolipský Arsenal 3:1 a v tabulce už přeskočili druhé Velvary. Na vedoucí Zápy ztrácí pět bodů, oba jejich soupeři ale ještě mají zápas tohoto kola k dobru.

Penalta v podání Davida Černého proti Arsenalu Česká Lípa | Video: Deník/Daniel Brzák

Arma si sice připsala pátou výhru v řadě, především s hrou ale úplně spokojená být nemohla. To ostatně odrážely i názory aktérů zápasu.

"Tři body jsou samozřejmě skvělé, ale náš výkon byl špatný. Sami jsme cítili, že to není ono a něco tomu chybí," líčil například záložník domácích Daniel Richter. "Nedokážeme se udržet delší úsek na balonu, kontrolovat hru když vedeme a pouštíme soupeře do jednoduchých šancí. Například z našeho rohu šel sám na bránu, to prostě nejde," krčil rameny. "Takže výhra je fajn, ale máme před sebou hromadu práce," upozornil.

Podobně se vyjádřil i trenér vítězného celku Daniel Sochor. "Tentokrát mám trochu rozporuplné pocity, protože jsme měli hru pod kontrolou, dostali jsme se do vedení 1:0, jenže pak ustoupíme z toho, co chceme hrát. Úplně zbytečně jsme nechali soupeře vyrovnat. To stejné pak bylo ve druhé půli, kdy jsme se znovu dostali do vedení, ale znovu jsme neudrželi naši hru, z čehož pak pramenily zbytečné ztráty. Uklidnili jsme se až v závěru za stavu 3:1, pro příště tedy musíme udržet naši hru celých 90 minut."

"Myslím si, že dnes jsme podali velice kvalitní výkon a minimálně bod jsme si zasloužili. Bohužel jsme dostali gól z penalty, nevím takhle na dálku, úplně nechci hodnotit, ale i přesto jsme poté převzali otěže utkání, akorát jsme nedokázali dát ten vyrovnávací gól," přidal pohled z tábora hostů asistent trenéra Jiří Štajner. "Ústí potvrdilo svou kvalitu, kterou samozřejmě má, jsou tam výborní hráči, kteří hráli ligu, ale podle mě se nemáme za co stydět. Škoda, že jsme utkání prohráli takovým gólem," dodal.