Dvacet hráčů a tři brankáři vyběhli v pondělí v mrazivém počasí k prvnímu tréninku ústecké Army. Poprvé pod vedením nového trenéra Daniela Sochora.

FK Viagem Ústí nad Labem zimní příprava 2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

„Zatím je to syrové, klasický první trénink, získání herní formy. Myslím, že se v tom ale budeme zvedat, uvidíme pak zpětně, co nám to ukáže na GPS,“ komentoval nový ústecký lodivod první zhruba dvouhodinovou jednotku.

Spolu s ním už byl na hřišti i jeho asistent Michal Slabý a také trenér brankářů Juraj Šimurka, který už v Ústí působil. „Ještě je tu kustod,v zátěžové dny bude docházet kondiční trenér,“ doplnil Sochor, který uvítal také tři posily.

Do středu hřiště přišel Matyáš Buneš, dalšími novými tvářemi jsou stoper David Březina a také Daniel Richter, který už na severu Čech působil v rozmezí let 2017-2020.

„Ve čtvrtek by mělo na zkoušku dorazit ještě jedno křídlo, vytipovaného máme také útočníka. Doufám, že oba vyjdou a uspějí,“ dodal Sochor.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák