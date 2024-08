Arma začala skvěle, už ve 3. minutě otevřel skóre výtečný Marquinho. Brazilský útočník nakonec zaznamenal dvě branky a asistenci, není proto divu, že po zápase byl mezi fanoušky zájem právě o jeho dres.

Krom něj se ale blýskl také Tomáš Grigar, který udržel druhou nulu v sezóně, i díky brilantnímu zákroku proti pokutovému kopu hostujícího Matěje Šimona. Zbylé trefy obstarali Černý, Novotný a Červenka.

Ústecké galapředstavení sledovalo 1 537 diváků, které nalákala nejen nová jména v čele s trenérem Svatoplukem Habancem, ale i řada dalších novinek, které ústecký klub představil. Na tribuně se tak mezi diváky objevil i nový maskot, vlk jménem Armák, kterého domácí fotbalisté pokřtili opravdu na výbornou.

Fanclub Army zavzpomínal také na jednoho ze svých bývalých členů, Kubánce, který před 11 lety tragicky zahynul. Jejich choreo a chorál připomněly, že v pondělí by mu bylo 50 let. I on by měl jistě z jednoznačné výhry radost.

Fanclub Army zavzpomínal na svého bývalého člena Kubánce, jenž tragicky zahynul před 11 lety. V pondělí by mu bylo 50 let. | Video: Deník/Daniel Brzák

Fotbal, 3. liga B, 2. kolo:

FK Viagem Ústí nad Labem - Arsenal Česká Lípa 5:0 (2:0)

Branky: 3. Marquinho, 19. Marquinho, 50. Černý, 77. Novotný, 90+2. Červenka

Rozhodčí: Melichar. ŽK: 1:1. Diváci: 1 537.

FK VIAGEM Ústí nad Labem: Grigar – Březina (C), Černý, Čičovský (53. Richter), Čítek, Kodad, Kott, Marquinho (65. Červenka), Novotný (80. Tarasenko), Tureček (80. Vinicius), Žežulka,

FK Arsenal Česká Lípa: Král – Baláž, Dvořák, Filip (C), Hajdo (69. Henzl), Ješeta (69. Kozak), Kazda (60. Šolc), Kopřiva, Pajkrt (60. Tsopa), Šimon (80. Žižka), Vít