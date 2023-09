Trefa Davida Černého z 9. minuty rozhodla derby mezi Sokolem Brozany a Ústím nad Labem. Jasnou výhru 4:0 si připsal také Baník Most-Souš.

Brozany - FK Ústí nad Labem, ČFL B 2023/2024 | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

Krajské derby otevřelo už v pátek program 6. kola ČFL ve skupině B. Na první domácí duel i nadále čeká ústecká Arma, která si musela v zápase proti Brozanům prohodit pořadatelství, z Litoměřicka si ale odvezla těsnou výhru 1:0.

„Věděli jsme, do čeho jdeme, že to bude válka a bude to těžké. Brozany mají dobrý tým, pro mě to bylo trochu speciální, jelikož jsem tu hrál, takže vím, jak je náročné zde zvítězit, o to větší mám radost. Byl to hodně soubojový zápas, od nás bojovný výkon, možná to nebylo moc hezké na koukání, ale věděli jsme, že to musíme ubojovat a urvat tu tři body. Povedlo se nám dát na začátku gól, potom přežít šance soupeře, penaltu a vyhráli jsme. To je pro nás důležité,“ líčil brankář Ústí David Němec, který chytil domácím penaltu.

„Jsem tu od toho, abych taky něco chytil. Jelikož ji kopal Marek Strada, který působil i v Ústí a po tréninku na mě vždycky penalty kopal, tak jsem trochu tušil, kam by to mohl dávat. Známe se, kopl to tam, já tam byl a proto jsem ji chytil,“ pravil skromně hrdina, jenž si navíc dobře postavil i brankovou konstrukci. Brozany totiž trefily i tyč a břevno.

Právě na mizernou koncovku žehral i jeden z asistentů brozanského trenéra Jiřího Němce Jiří Šmidrkal. „Rozhodlo naše neproměňování šancí. Trefili jsme tyč, břevno, zahodili jsme penaltu, naopak jsme sami inkasovali po hloupé chybě, kdy se nedohodli oba naši stopeři,“ krčil zklamaně rameny.

Pro Brozany jde o druhý domácí zápas v řadě bez gólu i bez bodového zisku, nabízí se tak paralela z minulosti, kdy Sokol vozil body zvenku ale doma se mu nedařilo. „Vypadá to tak. V tuhle chvíli to vypadá, že hrát doma je pro nás za trest,“ ušklíbl se Šmidrkal. „Doufám, že v příštím kole to zlomíme a dopřejeme našim fanouškům tříbodovou radost,“ dodal.

Ostře sledovaný souboj dvou v úvodu podzimní části sezony neúspěšných rivalů ze severu Čech zvládly na domácím hřišti v sobotním duelu 6. kola třetí ligy fotbalisté FK Přepeře, kteří po sérii čtyř porážek a brankách Daníčka a Pavlaty z první půle porazili teplickou juniorku 2:0. Skláři odjeli na Stínadla bez bodu, na první výhru dál čekají.

„Bohužel se na nás podepsal špatný vstup do utkání, kdy domácí vstřelili lacinou vedoucí branku již v 9. minutě po naší hrubé chybě v rozehrávce,“ litoval kouč poražených Ladislav Jamrich. „Domácí byli v každém případě po celé utkání důraznější a hlavně efektivnější. Přestože jsme během týdne v přípravě nevypadali vůbec špatně, v utkání se nám již tolik nedařilo a to hlavně ve finální fázi v pokutovém území domácích“

Jasnou výhru 4:0 nad rezervou Hradce Králové zaznamenal Most. „Chtěli jsme doma odčinit minulý výpadek v Mladé Boleslavi a to se nám myslím povedlo. Navíc jsem rád, že jsme to vyjádřili gólově a také s nulou vzadu. Myslím, že zápas jsme měli pod kontrolou. Hosté jen v samém závěru zahrozili v gólové šanci, ale s tou si poradil náš brankář,“ řekl trenér Mostu Miloš Sazima.