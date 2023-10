Ve 28 letech dorůstá do nejlepšího věku co se brankářů týče. Strážce neštěmické svatyně…

Po pádu do třetí nejvyšší soutěže jsou však dotace od města minimální, hokej a fotbal se ocitly se mezi tzv. nepreferovanými sporty. „Město to má nastavené tak, že na větší dotace teď Slovan a Arma nemají nárok. Podle mě je to špatně. Jak jsem již zmínil, oba sporty jsou ve městě nejsledovanější, mají zároveň největší mládežnickou základnu. Děti potřebují mít vzory, ke komu shlížet. A také potřebují mít perspektivu, aby nemusely za vyššími soutěžemi odcházet jinam."

Křivan dává k zamyšlení fakta z městského rozpočtu. „Nemám teď u sebe přesná čísla, ale pravdou je, že před pěti lety byl rozpočet zhruba 1,6 miliardy korun, z toho na sport šlo okolo 55 miliónů. Nyní je rozpočet snad o miliardu vyšší, ale na sport jde stejná částka. Proč tomu tak je? Vedení města má své preference, sportu příliš nefandí."

Radost Petru Křivanovi nyní dělají fotbalisté. Ústecký klub má nového majitele, což se blahodárně promítlo do síly týmu, který je odhodlaný bojovat o návrat do 2. ligy. „Konečně má klub silného majitele. Doufám, že ústecký fotbal půjde nahoru. Ve městě je hlad po fotbale, což se promítlo i do návštěv. Na béčko Teplic přišlo 1 500 lidí, na duel s nepříliš atraktivními Přepeřemi jedenáct stovek fanoušků. To je na třetí nejvyšší soutěž paráda."

Situace hokejového Slovanu ale Křivanovi, velkému sportovnímu fanouškovi, radost nedělá. „Věřil jsem, že s příchodem trenéra Vladimíra Růžičky se blýská na lepší časy. Je škoda, že hned skončil a šel jinam. Mohl klub pozvednout mediálně, šly by za ním sponzoři a partneři. Mužstvu se teď nedaří, před časem ztratilo silného partnera, odešel Honza Čaloun, teď jako jednatel skončil Vladimír Evan. Mám o klub strach."

Křivan se snažil podpořit hokejový klub návrhem na mimořádnou dotaci ve výši 1 500 000 korun, ale zastupitelstvo ji neschválilo. „Jsem toho názoru, že právě teď by město mělo hokeji a fotbalu pomoct. Řešením nejsou jen dotace, ale i podání pomocné ruky při jednáních se sponzory a partnery. V kraji je spousta velkých fabrik, které by mohly pomoct sportu. Město by se zkrátka mělo za fotbal a hokej postavit a ukázat, že o něj má zájem. V neposlední řadě by pak mělo mít zájem na tom, aby tu byly ligové soutěže i proto, že by dělaly samotnému městu reklamu."