Také ve druhém přípravném zápase v řadě potvrdili fotbalisté druholigového Varnsdorfu roli favorita, když na přírodní trávě v Modré porazili třetiligové Ústí 4:1 (2:1).

Příprava: Varnsdorf (žlutá) porazil na trávě v Modré Ústí nad Labem 4:1. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Za Varnsdorf dávali branky Kosař, Adeleke, Omon a Polyák, za Ústí se trefil Březina. Tým z Kotliny tak navázal na ani ne týden staré vítězství 6:3. „Kladli jsme větší důraz na defenzivu, jelikož naposledy nám to tam skřípalo. Ačkoliv nás Ústí v prvním poločase místy přehrávalo, naše obranná činnost byla dobrá. Celkově to bylo kvalitní utkání, Ústí hrálo opravdu dobře, v závěru se asi projevila ta naše zkušenost z vyšší soutěže, tam jsme je už přehrávali,“ řekl Miroslav Holeňák, trenér Varnsdorfu.

„Já jsem byl hodně spokojený s prvním poločasem, tam jsme hráli výborně, škoda, že jsme neproměnili více šancí. Po změně stran jsme trochu prostřídali sestavu, trochu nám ztěžkly nohy a soupeř nás přehrával. Výsledek vypadá jasně, ale jak říkám, s hrou jsem spokojený,“ nechal se slyšet ústecký kouč Daniel Sochor.

Kaňkou na varnsdorfském výkonu byla inkasovaná branka, která je už pro druholigový celek v zimní přípravě nepříjemnou tradicí. „Zase jsme dostali gól ze standardky, to je už naše klasika. Bylo vidět, že Ústí chce hrát fotbal, má ve svém kádru řadu zkušených hráčů. Já jsem hlavně rád, že jsme konečně mohli hrát na přírodní trávě,“ přiznal Holeňák, který měl na hřišti tři cizince tmavé pleti, z toho se hned dva prosadili do střelecké listiny. „Simon Omon a Solomon Osaghae jsou s námi delší dobu. Z druhé finské ligy přišel rodák z Nigérie Tobe Adeleke. Dal druhý gól a jeví se dobře,“ dodal varnsdorfský trenér.

Třetiligový tým z krajského města předvedl v obou zápasech proti Varnsdorfu velmi dobré první poločasy. „Hrálo se na přírodní trávě, to je pro nás dobře. Za ten první poločas jsem moc rád, byla tam velká kvalita. Je potřeba, abychom zvládli klíčové momenty a šli do vedení. To bude důležité v jarní části sezony, abychom pak mohli hrát s větší jednoduchostí a lehkostí,“ pokýval hlavou Sochor.

Také v Ústí nad Labem zimní příprava pomalu finišuje, blíží se start jarní části České fotbalové ligy. „Jak už jsem řekl, s prvním poločase jsem byl hodně spokojený, líbilo se mi to. Možná by to chtělo tu kvalitu hry udržet déle. Možná nás na přírodní trávě doběhla únava, po hodině hry jsme trochu odešli. Ale ten herní motor v úvodní půli byl dobrý, to jsem spokojený,“ dodal ústecký kouč.

FK Varnsdorf - FK VIAGEM Ústí nad Labem 4:1 (2:1)

Branky: 16. Kosař, 34. Adeleke, 65. Omon, 79. Polyák – 29. Březina.

FK Varnsdorf: Vaňák – Zálešák, Penc, Kouřil, Ambler – Kosař – Adeleke, Dufek, Kříž, Gembický – Podzimek. Náhradníci: Pešl, Polyák, Kubista, Vlk, Yuzvak, Solomon, Stránský, Rudnytskyy, Simon.

FK VIAGEM Ústí nad Labem: Četverik – Hyčka, Březina, Spychka, Bouguetouta, Kučera, Buneš, Richter, Mareš, Červenka, Černý. Náhradníci: Němec, Tomšík, Čítek, Uličný, Trenda, Jiránek, Čičovský, Tarasenko, Dao.