„Bylo to pěkné vítězství proti třetiligovému soupeři, který byl kvalitnější, než Most. Hodně běhavý, dobře napadal. Myslím si, že dneska jsme obstáli v obou poločasech, příjemné vítězství,“ pravil spokojeně Jiří Štajner, asistent českolipského trenéra Jánošíka.

Utkání začalo z obou stran velmi dynamicky, s dobrým napadáním. První gól přišel po chybné přihrávce hostí, kterou vystihl Baláž a střelou k tyči skóroval - 1:0. Hosté se snažili, vytvořili si řadu šancí, ale bez úspěchu. V cestě jim stál dobře chytající gólman Král. V 29. minutě našel Kazda na hranici vápna Halbicha, který se nemýlil - 2:0. O dvě minuty později prošel obranou Baláž, ale pak neprostřelil ústeckého gólmana Plachého.

Do druhého poločasu poslali trenéři obou mužstev hráče z lavičky. Hra byla stále bojovná a hosté začali proměňovat své šance. V 65. minutě Kolařík přistrčil míč Fischerovi, ten prostřelil Machače v českolipské brance - 2:1. O tři minuty později Uličný vybojoval míč a pak nacentroval do vápna, kde našel Jungmana a ten poslal balón mezi tři tyče českolipské branky - 2:2. Domácí v závěru zabojovali Balážem, ten zatáhl míč po pravé straně, pak poslal zpětný centr na Hanla, který vystřelil Arsenalu těsnou výhru 3:2.

„Pořád se nám v poslední době stává, že soupeře přehráváme, ale neproměňujeme šance. Soupeři nás trestají z jejich šancí. Jsme v přípravě, testujeme několik hráčů a hlavně nám dnes chybí hráči do ofenzívy. To nás sice neomlouvá, musíme se z toho poučit. Kluci to dnes odmakali, za což jim děkuji,“ hodnotil utkání Dušan Tesařík, trenér Ústí nad Labem.

Arsenal Česká Lípa - FK Ústí nad Labem 3:2 (2:0)

Branky: Baláž, Halbich, Hanl - Fischer, Jungman.

MIROSLAV DALÍK