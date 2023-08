Nečekanou posilu získalo do svého kádru třetiligové Ústí nad Labem. Za aspiranta na postup do vyšší soutěže bude hrát bývalý fotbalista FK Teplice Tomáš Kučera!

31letý Kučera v červnu oznámil na Stínadlech, že nenastoupí do letní přípravy. Rozhodl se věnovat muzice, v níž je se svou skupinou 58G na rapové scéně velice úspěšný. Fanoušci ho znají pod přezdívkou TK27.

„Kůča se rozhodl věnovat muzice, což jsme respektovali a částečně i chápali,“ řekl tehdy trenér „sklářů" Zdenko Frťala. „Bavili jsme se o variantě, že by se připojil později. Ovšem tím, že má trvalé bydliště v Praze, by vyhledal spíš Viktorii Žižkov nebo jiný pražský klub. Možná by tam po muzikální sezoně, když jim skončí hlavní koncertní šňůry, našel nějaké uplatnění,“ pokračoval tehdy teplický kouč.

Nakonec si ale muž, který v nejvyšší soutěži nastoupil do 258 zápasů, ve kterých dal 15 branek, vybral za své další působiště ústeckou Armu.

V ní už kope několik dalších bývalých teplických hráčů, například Hyčka, Zoubele, Mareš nebo Černý.

Ústí nad Labem zatím v České fotbalové lize pod vedením kouče Branislava Sokoliho nastřádalo ve třech zápasech čtyři body.

Kučerův příchod oznámil na svých facebookových stránkách ústecký klub. Podrobnosti transferu zveřejní v pátek.