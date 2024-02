V sobotu v Ústí nad Labem platilo, že kdo má na sobě dres Army a jeho příjmení začíná na písmeno „č", má velkou šanci skórovat. Postupně se v přátelském duelu třetiligového týmu proti divizním Karlovým Varům prosadili Černý, Červenka a Čičovský. Severočeši díky těmto trefám porazili Slavii 3:1.

Příprava: FK Viagem Ústí nad Labem - Slavia Karlovy Vary | Foto: Deník/František Bílek

„Jsme spokojeni, i když první poločas byl lepší. Nepospíchali jsme, drželi jsme míč. To se pak lépe hraje, když jsme často na balonu. Po obrátce to bylo trošku hektičtější, chtěli jsme rychle nahoru, s finálovkou jsme pospíchali. Ale i tak jsme převedli dobrý výkon," byl spokojený Michal Slabý, asistent hlavního kouče Daniela Sochora.

Arma zvládla první tři přípravné duely na jedničku, každý z nich dokázala vyhrát. Během zimního přestupového období navíc přivedla několik posil, které začleňuje do kádru. Jednou z nových tváří je 25letý střední záložník Matyáš Buneš. „Zatím vše pozitivní. V přípravě předvádíme dobrou hru, držíme míč, snažím se být aktivní. Snad na to navážeme i v sezoně. Líbí se mi tu, je tu skvělá parta a tréninky nejsou o běhání na okruhu, ale o fotbale."

Budou Ústečtí ještě lovit další posily? A jak jsou se stávajícím posílením spokojeni? „Vzadu máme nově Březinu, do středu zálohy jsme získali Richtera, Buneše, Bouguetoutu, dále Červenku, vrátil se Jiránek a z dorostu jsme vytáhli nadějného Tomšíka. Jen bychom si ještě přáli najít do kádru křídlo. I kdyby to nevyšlo, tak já i trenér jsme s posílením spokojeni," uvedl sportovní manažer Lukáš Zoubele, který si chválí i nového kouče Danila Sochora. „Zlepšila se pod ním kvalita tréninků. Přibrali jsme kondičního trenéra, to si hráči také pochvalují. Snažím se ve všem zprofesionalizovat, abychom šli tou správnou cestou."

FK Viagem Ústí nad Labem - FC Slavia Karlovy Vary 3:1 (2:0). Branky: Černý, Červenka, Čičovský - Horník.