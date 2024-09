V hudební branži vystupuje pod uměleckým jménem TK27 jako rapper ve skupině 58G. V té sportovní ho nový kouč Army Svatopluk Habanec využívá na levém kraji tříčlenné obranné formace, příležitostí ke skórování tak mnoho nemá. Proti Benátkám k němu ale ze skrumáže ve vápně vyplaval míč a Kučera ho uklidil nechytatelně pod břevno.

Váš gól pomohl nalomit odpor nepříjemného soupeře. Jaké to bylo utkání?

Hlavně v 1. poločase jsme nehráli úplně tak, jak bychom chtěli. Šance jsme ale měli, jen jsme je nevyužili. Mám pocit, že soupeři postupně došly síly, takže pak už jsme je přehrávali výrazněji.

Ukázka z tvorby Tomáše Kučery

| Video: Youtube

Vy jste dal loni jeden gól, ten jste teď stihl hned ve vašem prvním soutěžním zápase…

Já už si žádné osobní cíle nedávám. V tomto věku a v této fázi kariéry jsem rád za každý zápas, zajímají mě hlavně týmové výsledky, tohle vůbec neřeším.

Bude vás jako svátečního střelce ta trefa stát něco do kasy?

Asi ne, kluci se bojí mi tam něco napsat (smích).

Přes léto jste měl individuální plán a nebyl jste s týmem…

Je to tak, důvodem je moje druhá kariéra, tedy hudba. Měl jsem plno koncertů a nedávalo smysl sem jezdit a pak zase odcházet, takže jsme se domluvili, že začnu naplno až na konci srpna.

Jak to máte s hudbou po zbytek roku? Jde do pozadí nebo třeba nahráváte ve studiu a podobně?

Je to takový nekonečný koloběh, člověk pořád něco nahrává a vydává. Je to stejné jako fotbal, takový nekonečný příběh.

Pouštíte své písničky i hráčům v kabině? A líbí se jim?

Jasně že jo.

A co na ně říká trenér?

To nevím, ještě jsem se ho na to neptal, tolik jsme se ještě nepoznali.

Kde berete inspiraci k vašim textům? Promítá se do toho i fotbal nebo se snažíte čerpat z úplně jiného prostředí?

Promítá se mi tam hlavně osobní život, ale fotbal tím pádem taky.