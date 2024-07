V patnácti letech přišel do Ústí poprvé, tehdy jako patnáctiletý klučina do dorostu ze sousedních Litoměřic. V týmu se stal kapitánem a v roce 2014 se prokousal do druholigového áčka. Po roce a půl si ho v zimě 2016 vybrala Jihlava, z ní si ale ještě na jaře 2018 odskočil na hostování opět na sever Čech.

Následně zažil postupové oslavy do nejvyšší soutěže s Hradcem Králové, teď doufá, že se mu podobná mise povede i v Ústí. "Už nejsem ten osmnáctiletý vyjukaný kluk, takže doufám, že mohu týmu předat nějaké zkušenosti," věří fotbalista, který může alternovat i na pozici krajního obránce.

Jak zatím koušete letní přípravu?

Je dobrá, je vidět, že ten tým si sedá. V létě to samozřejmě sportovcům tolik nechutná, protože je horko a v tom se někdy opravdu špatně trénuje, ale já myslím, že to všichni zvládáme dobře a už se těšíme na začátek sezóny.

Krom půlroční anabáze v roce 2018 se do Ústí vracíte po osmi a půl letech, navíc s ligovými zkušenostmi. Jak se rodil váš návrat?

Byl jsem v kontaktu s Lukášem Zoubelem a viděl jsem vizi, kterou se chce ústecký fotbal dát. Myslím, že se tu tvoří něco opravdu zajímavého a řekl jsem si, že toho chci být součástí. Doufám, že to dopadne dobře (úsměv).

Hrál nějakou roli ve vašem návratu i fakt, že jste zde dříve působil, a také to, že nyní máte část rodiny v Ústí?

Ano, i to mělo na mé rozhodování určitý dopad. Moje manželka má rodinu přímo v Ústí, moje rodina je z Litoměřic, což je také kousek.

Jaký Filip Novotný se tedy po takové době do Army vrací?

Už nejsem ten osmnáctiletý vyjukaný kluk, takže doufám, že mohu týmu předat nějaké zkušenosti. Posunulo mě to hodně, věřím, že správným směrem, přeci jen je to osm let v profesionálním fotbale.

Považujete se tedy v ústeckém týmu za jednoho ze zkušenějších lídrů, nebo se cítíte líp v jiné roli?

Myslím, že platí spíš ta první varianta. V Ústí je i hodně mladých kluků, ačkoliv jsou zde i starší nebo zkušenější než já. Osobně hlavně doufám, že nejsem ještě tak starý, abych neměl týmu co dát.

Ambice v Ústí jsou nastavené jasně, jediným cílem je postup. Cítíte tlak hned od začátku, co jste do týmu přišel, nebo se o tom zatím moc nemluví?

V kabině o tom nemluvíme, snažíme se od toho oprostit. Víme, že ten cíl je jasný, ale myslím, že ten tým se tvoří tak, aby byl schopný ho splnit a já věřím, že to dobře dopadne.

Spolu s tím souvisí i konkurence, posily během léta vypadají opravdu kvalitně. Jak vnímáte boj o místo v sestavě?

Konkurence je ve sportu vždycky prospěšná, je to zdravé. Mělo by být co nejvíc hráčů, aby ze sebe člověk vymačkal maximum. Myslím, že to tu máme dobře poskládané, každý tu na hřišti má své místo a kvalitu, což je fajn.

Týmový cíl je jasný, ale uzavřeme rozhovor vaším osobním cílem. Když tedy vynecháme postup, s jakou sezónou ve svém podání byste byl spokojený?

Osobně žádná čísla nepotřebuji. Stačí mi, když budu pravidelně hrát a tým bude vyhrávat, to je moje definice úspěšné sezóny.