ARMA ZRUŠILA ZÁPAS S LOUNY

Předminulý víkend zrušili ústečtí fotbalisté přípravné utkání proti Lounům. Důvod osvětlil trenér Dušan Tesařík. "Měli jsme poměrně širokou marodku. Asi bychom to dali dohromady, ale naše béčko hrálo navíc v Chemnitz, a rovněž žádalo naši podporu. Museli jsme se tedy rozhodnout, které z utkání zrušit. Nakonec jsme poslali pět našich kluků za béčko a duel proti Lounům zrušili."

„Měli jsme tam kluka, který dělal statistiky, a napočítal to 5:1 na vyložené šance pro nás. Jenže soupeř dá gól a my ne,“ kroutil hlavou. „Ten herní projev je takový, jaký chci, ale ve finální fázi nám chybí zkušenost. Jsou to ale mladí kluci, ještě na to mají nárok. Stále je to příprava, a věřím, že pokud budeme plnit to, co máme, dostaví se i výsledky. Navíc nám chybí Cantin, Benda, Zaspal, první zápas po pauze hrál David Černý. Ale nechci se na to vymlouvat,“ dodal kouč, jenž se musel smířit se zmiňovaným odchodem středopolaře Vobeckého.

„Není tajemstvím, že pracoval v Kauflandu na směny. Několikrát se musel omluvit z tréninků, což chápu, mně ale zase nepřišlo fér dávat mu přednost před kluky, kteří se snažili plnit docházku na sto procent," přiznal šéf ústecké lavičky, o němž je známo, že u něj mají všichni hráči nastavené stejné podmínky. "Most mu navíc nabídl i práci, kde bude dělat jen dopoledne, a celkově tak bude mít více času na tréninky a na fotbal. Nikdy jsme nechtěli nikoho držet násilím. Samozřejmě jsme se ho snažili přemluvit, aby zůstal, ale nedopadlo to."

Nahradit by ho měl Jiránek, Tesařík ovšem stále hledá někoho k němu. „Neříkám, že má Jonáš místo jisté, radost mi teď svým výkonem udělal i Mayerhoffer, který přišel z Novosedlic. Konečně z něj něco spadlo, pochopil, že fotbal je hra a hraje uvolněně a skvěle. Potvrzuje to, co jsem v něm už v létě viděl.“

Čas do startu jarní části ČFL se krátí, Tesařík už pomalu ladí základní jedenáctku. "V určitých fázích zápasu ve Varech jsme měli na hřišti pouze tři kluky, kteří u nás hráli na podzim, a sedm nováčků. I proto jsme na středu ještě doplnili přípravné utkání proti Hornímu Jiřetínu, kde chceme dát šanci širšímu kádru. Ta bude ale poslední. Proti Bohemce a Varnsdorfu už ale chceme dát obvyklou zhruba devadesátiminutovou zátěž základní jedenáctce."

Arma načne jaro s novinkou, domácí zápasy bude hrát v soboty v 10.30. "Já osobně s tím problém nemám, 2. liga se hrávala v pátek večer, čemuž napomohlo i umělé osvětlení. Když jsme na podzim hráli zápasy v sobotu odpoledne, často se to křížilo s hokejem. Pokud se ale podíváte na ostatní týmy, v ČFL se často hraje dopoledne. Navíc se tím uvolní čas nejen pro mě, ale i pro hráče, pokud se budeme chtít zajít odpoledne podívat třeba na ligový fotbal," uzavřel Tesařík.