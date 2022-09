„Od začátku zápasu jsme dominovali a myslím, že výsledek 2:0 hodně zkresluje. Mohlo to být klidně pět nebo šest nula,“ řekl v pozápasovém hodnocení poslední jmenovaný, který však odmítl, že by byl on či jeho spoluhráči zbytečně přemotivovaní.

Řada z vás působila v minulosti v Ústí, odkud jste za různých okolností odcházeli. Závěr zápasu už byl hodně vyhecovaný, měli jste proti Armě nějakou speciální motivaci?

Samozřejmě, že jsme se chtěli zrovna v Ústí ukázat, ale z lidí, kteří tu byli v době, kdy jsme tu hráli my, už tu není nikdo, takže ta motivace byla trochu jiná. Máme méně bodů, než jsme chtěli v této fázi soutěže mít, nehráli jsme tak, jak jsme chtěli, a až teď se nám to konečně povedlo. Musíme ale začít sbírat body i doma, ta bilance se nám oproti loňsku otočila. Ze hřišť soupeřů vozíme body a doma jsme ještě nedali gól, takže doufám, že to, co jsme proti Ústí neproměnili, jsme si schovali na příště a doma to zúročíme.

Čím to je, že venku jste stále stoprocentní, a naopak doma se vám vůbec nedaří?

Sami nevíme, kdybychom věděli, tak s tím něco děláme. Zkrátka nám to tam nepadá a ani herně to není takové, jaké bychom si přáli. Když to porovnám třeba se zápasem v Ústí nebo i v Mladé Boleslavi, kde jsme soupeře i herně přehrávali, tak doma to takové prostě není. Nicméně víme, co umíme, a jací jsme fotbalisté, takže věřím, že přijde jeden zápas, který to všechno zlomí, a začneme sbírat body i na našem hřišti.

V Brozanech jste od té doby, co jste odešel z Ústí nad Labem. Jak jste v Sokolu spokojený?

Musím říct, že nad míru. Když se řekne Brozany, tak si každý představí nějakou vesnici. Ona to sice vesnice je, ale když se podíváte na soupisku, jaké tu máme hráče, tak si myslím, že takový tým není kolikrát třeba ani ve 2. lize. I trenér to bere tak, že jsme zkušení hráči, kteří si tým a kabinu odřídí sami, a nemusí nám do toho příliš zasahovat. Partu máme výbornou a já jsem v Brozanech opravdu spokojený.

Když jste zmínil trenéra – ne nadarmo má Jiří Němec přezdívku Němej, s novináři příliš nemluví. Je takový i v kabině na vás na hráče?

Výřečný trenér to není, ale když už něco řekne, tak je to perlička, vždycky se zasmějeme. Umí nás ale namotivovat a ta cesta, kterou trenér jde, funguje, a já doufám, že v tom budeme pokračovat.