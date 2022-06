Přestože v zákulisí kolovaly informace, že by někteří druholigoví účastníci nemuseli dostat licenci a ústecká Arma by teoreticky mohla zůstat ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, bude nakonec v nové sezoně účastníkem České fotbalové ligy, do které sestoupila. „Minulý pátek dopoledne jsme dostali neoficiální potvrzení toho, že jsme pro nadcházející sezónu účastníky ČFL. Licenční řízení všech druholigových klubů prý proběhla v pořádku. Budeme hrát třetí nejvyšší soutěž, i když jsme dostali licenci pro druhou ligu. Bohužel to nedopadlo sportovní cestou,“ mrzí Petr Procházku, který je v FK Ústí nad Labem statutárním zástupcem a zároveň členem představenstva.

Jaké budou ambice z pohledu vedení klubu? Je reálné ihned usilovat o návrat do 2. ligy, nebo bude prioritní stabilizovat nové prostředí?

Uvědomujeme si, že do krajského města patří minimálně druhá liga a uděláme všechno proto, aby se sem co nejdříve vrátila. Co se týče kádru, svolali jsme si všechny naše hráče, které jsme měli po hostováních v různých soutěžích, jedná se samozřejmě vesměs o mladé kluky, získávající zkušenosti v dospělém fotbale. Když jsem se ale díval na soupisky týmů z ČFL, konkrétně třeba Slavie B, která letos hrála baráž o FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU, tak se ukazuje, ani tato cesta nemusí být neúspěšná. Myslíme si, že je reálné hrát v první polovině tabulky, a pokud to bude možné, chceme samozřejmě atakovat postupové pozice. Jak moc to je či není reálné nám ale ukáže až samotná sezóna.

Změny jsou i vedení klubu…

Ano, novými sportovními manažery se stali Roman Kliský a Vasil Knor, s Petrem Heidenreichem jsme se domluvili na ukončení smlouvy a v Ústí nad Labem tak již nadále působit nebude.

Můžete zmínit důvod jeho odchodu?

Patří sem samozřejmě i fakt, že máme po sestupu snížené rozpočty, zejména co se televizních a marketingových práv z LFA týče, tyto peníze v ČFL nejsou a nemůžeme si tak dovolit smlouvy, jako v minulosti.

Za sportovní stránku tedy zodpovídají pan Knor a pan Kliský?

Nechceme to nechávat výlučně na jednom člověku, budeme se tedy bavit ve skupině, jakési sportovní radě, kde se bude kolektivně hodnotit kádr, možnosti týmu, ale vrcholnou odpovědnost ponesu jako statutární zástupce já.

Předpokládám tedy, že jste v kontaktu i s majitelem klubu panem Horou. Co na sestup říkal?

Samozřejmě, fungujeme spolu de facto na denní bázi. Pochopitelně byl zklamán. Byl překvapen sportovním neúspěchem, protože úvod jarní části se nám celkem povedl.

Máte už informaci, jaká bude podpora města?

Očekáváme, že zůstane alespoň stejná, i když náklady na provoz rostou. Uvědomujeme si, že podpora města je výrazná a jsme za to samozřejmě rádi. I tak se snažíme shánět peníze jinde, oslovujeme řadu partnerů, ale v Ústí je to těžké. Nedaří se nám získat jejich podporu v rámci reklamního plnení, které bychom jim dokázali poskytnout. I proto jsme oslovili Romana Kliského a Vasila Knora, kteří spolu pracovali na futsalovém projekt Bocy Juniors, která došla až do I. ligy, než byl tento projekt ukončen. Jsem rád, že je tu máme, protože to jsou fotbaloví nadšenci, navíc mají nějakou historii a zkušenost s řízením a financováním sportovního klubu. Věříme, že je to impuls, který nás odrazí ke světlým zítřkům, abychom se tu mohli zase radovat z postupu do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Třetí liga je ale také dost náročná soutěž…

Jistě, víme, že ČFL je těžká, je tu konkurence Brozan, Mostu, Teplic B a dalších rezerv ligových soupeřů, ale řekl bych, že rozhodně nejsme bez šancí.

Spolupráce s nějakým prvoligovým či druholigovým týmem se nenabízí?

Zatím se tímto směrem neupínáme. Většina těch týmů má v soutěži svou rezervu, ti, kteří se tam nedohodnou, často míří jinam. V tuto chvíli nemůžeme konkurovat například podmínkám v Brozanech, které nabízí hráčům úplně jiné odměny, než je v našich možnostech. Soustředíme se tedy spíš na zapracování hráčů z naší mládeže, z ročníků 2002 až 2004. Pokud by se povedlo přivést někoho zkušenějšího, budeme pochopitelně rádi.

To zní jako velký risk, nemáte obavy o výsledek?

Dušan Tesařík je progresivní trenér, který má modely, v něž věříme, že budou fungovat. Chceme je vyzkoušet, třeba panu Petrželovi v Bohemce, který také sesbíral hráče z nižších soutěží, a některé si pak odvezl do Ruska, to fungovalo. Zkusíme to a uvidíme, jak tito kluci zvládnou náročnou přípravu na ČFL.

Můžete tedy prozradit, která jména máte aktuálně pod smlouvou?

Smlouvy končí Brakovi, Miskovičovi, Stradovi a Plachému. Předpokládáme také odchod Václava Proška, který čeká druhé dítě, navíc je to kluk z Prahy. My máme ve smlouvách klauzuli, že pokud sestoupíme mimo soutěže řízené LFA, hráčům se snižují odměny. Plat mu navýšit nemůžeme, čekáme tedy, že nejspíš dojde k dohodě, že ani Venca Prošek tu pokračovat nebude.

A kdo tedy zůstává?

Mladí odchovanci jako Jiránek, Čičovský či Černý. Ty chceme udržet, případně podepsat, pokud jim končí smlouva, jako například Chodorovi. Ve hře jsou i cizinci jako Kabantsov a Tymoshenko, s nimiž taktéž probíhají jednání. Do přípravy nastoupil i Matthew Cantin, jenž byl ovšem půl roku zraněný. Moc hráčů tedy v tuto chvíli na smlouvách nemáme, ale je ještě dostatek času. Prvně chceme ty kluky vidět v přípravě, kádr je tu dost široký, navíc sondujeme i další hráče, kteří v mládeži prošli akademií Ústí či Teplic, akorát se hned neuplatnili ve vyšších soutěžích. Jména ale zatím prozrazovat nebudeme, dokud tu ti hráči nebudou. Založeno bylo navíc béčko, které jako spolek podalo přihlášku do příští sezóny. Celkově bychom pak chtěli propojit spolupráci B týmu i nejstaršího dorost, kde by mohli někteří hráči trénovat společně s áčkem. Tento koncept by pak měl zejména mladíkům pomoci s přechodem do dospělého fotbalu.

Jakou soutěž bude B tým hrát?

To je v tuto chvíli těžké říct. Záleží to na několika okolnostech, mluví se o spojení Modré a Rakovníku, čeká se také, která mužstva přihlásí jaké soutěže. Béčko podalo přihlášku do krajského přeboru, ale je možné, že to bude jen na bázi nějaké I. B třídy či okresu.