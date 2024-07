Ve Vysočině působil mimo jiné spolu s Lukášem Zoubelem, nynějším sportovním manažerem ústeckého Viagemu. "Hrál jsem s ním, takže jsem přesně věděl, jaký je to hráč ať už kvalitou nebo charakterem. Jakmile se objevila možnost ho získat, neváhal jsem ani vteřinu. Nebylo to snadné, jelikož měl i nabídky ze 2. ligy, kde má přes odehraných přes sto zápasů, ale udělali jsme maximum a jsem rád, že se to povedlo. Je v ideálním fotbalovém věku a věřím, že nám hodně pomůže," uvedl k nové posile Zoubele.

Pětadvacetiletý odchovanec Zlína odehrál v dresu předchozího zaměstnavatele 110 utkání, zahrál si také nejvyšší slovenskou soutěž v dresu Seredi. Ani třetiligové prostředí pro něj není neznámé, do dospělého fotbalu nakoukl v Hulíně.

close info Zdroj: FK Viagem Ústí nad Labem zoom_in Miroslav Tureček při podpisu smlouvy s FK Viagem Ústí nad Labem

Tureček se tak po Grigarovi, Novotném, Kodadovi, Rottovi a Žežulkovi stává šestou oficiálně představenou posilou Ústí nad Labem. S týmem navíc nadále trénují Brazilci Joao a Marquinho a také Nigerijec Obasi.

Už v sobotu se fanoušci dočkají Army poprvé v přípravě v domácím prostředí, od 14 hodin bude hostit na Městském stadionu třetiligového nováčka z Chomutova.