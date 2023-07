"Moje manželka pochází z Ústí, dříve jsem zde podnikal, takže mám na Ústí dobré vzpomínky. Viděli jsme, jaká situace zde panuje a nebylo nám jedno, v jakém stavu se klub nachází," uvedl další důvody, proč se rozhodl pro koupi od bývalého akcionáře Jiřího Hory.

S Armou chce ihned zabojovat o postup, a učinit z ní výkladní skříň ústeckého sportu, vrcholem by nakonec nemusela být jen 2. liga. "Společnosti Viagem se v tuhle chvíli daří, jdeme stále dopředu a myslím, že v byznysu už se nám daří kopat první ligu. Nemám ale rád stavění vzdušných zámků. Jakmile postoupíme do 2. ligy, znovu si tady sedneme a já vám řeknu cíl číslo dva," odpověděl novinářům na otázku ohledně postupu do nejvyšší soutěže.

Chceme z fotbalu udělat výkladní skříň ústeckého sportu, řekl nový šéf Army

"Mým osobním cílem je, aby se do Ústí vrátila radost z fotbalu. Budeme podnikat různé PR a marketingové akce a projekty, které vyvolají ve městě fotbalovou horečku. Fotbal není jen o samotném zápase a výsledku, ale i o tom, co se děje před ním, po něm a mezi zápasy. Budeme tedy pracovat na tom, aby měli všechny věkové skupiny důvod a chuť chodit na Armu," představil Kubáň smělé vize s tím, že by si klidně už v ČFL představoval na domácích zápasech tisícovku fanoušků.

Arma by podle něj měla být prospěšná nejen na sportovním poli, dobrou reklamu by měla dělat i v jiných sférách. "Dalším pilířem bude také společenská odpovědnost. Myslím, že když město jakýmkoliv způsobem podporuje nějaký klub, mělo by po něm chtít víc, než jen nějaký sportovní výsledek. Pokud má tým dosah či vliv do určité komunity, měl by působit kladně."

Plány jsou tedy více než smělé, nezbývá než sledovat, jak se je novému managementu podaří naplnit.