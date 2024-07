Snový víkend, chtělo by se říct. Snad ani nemohl být lepší. Bouša si ho ale zasloužil. Vydřel. Už během jara si ho povolali do áčka tehdejší trenéři, a když Arma v domácím loučení s loňským ročníkem přejela Živanice 3:0, tehdejší zaskakující trenér hlavního týmu nešetřil chválou. "Jsem také hrozně rád za mladé hráče, kteří dnes nastoupili, ať už je to Kryštof Bouša nebo Patrik Život. Oba jsou to mladí perspektivní kluci a odehráli výborné utkání. Je to ale jen první zápas, ještě to neznamená žádnou kariéru, je před nimi spousta práce, ale pokud budou poctiví a zodpovědní, určitě z toho něco bude. Těší mě, že ze zdejší mládeže se podařilo vychovat takové hráče."

Teď cepuje další mladé talenty v béčku, které bude hrát divizi, i Boušu má ale na očích, neboť u A týmu zůstal v roli asistenta Svatopluka Habance. A mladý ústecký talent ví, že nesmí usnout na vavřínech. "Vážím si pochval, ale jsou tam i věci, které se mi tolik nepovedly," pravil skromně i přesto, že po parádním víkendu by se mohl opájet euforií.

Chomutov jste přejeli ve všech směrech, jaký to byl duel z vašeho pohledu?

Zápas bych zhodnotil kladně, povedl se nám herně i výsledkově. Myslím, že každý, kdo na utkání byl viděl, že jsme byli lepší než soupeř a až na tu penaltu v závěru jsme ho prakticky k ničemu nepustili.

To byl důsledek mimo jiné vašeho vysokého napadání, je to něco, co po vás trenér Habanec chce?

Určitě. Myslím, že se v tom pomalu zlepšujeme a zápas od zápasu je to efektivnější.

Vy jste se v posledním půlroce prokousal do áčka, jak velký skok to pro vás byl? A dává vám hodně trénovat s tak kvalitními hráči, kteří do Army přišli?

Ten přechod z dorostu je rozhodně náročnější, je to úplně jiný fotbal, ale jsem za to rád. Řekl bych, že mě to i baví o to víc a hlavně mě to posouvá dál.

Stejně tak vás určitě posouvají a motivují pochvaly trenérů, ať už Jozefa Šišjaka v závěru loňské sezóny, či Svatopluka Habance, který si vás teď vybral za člena áčka, je to tak?

Vážím si toho, že to tak trenéři vnímají, ale jsou tam i věci, které se mi tolik nepovedly. Často je ta pozitiva překryjí, ale já vím, na čem musím dál pracovat a že nesmím zpychnout a dál makat.

Co se vám tedy nepovedlo a kolik ještě máte rezerv?

Rezerv je určitě dost. Hlavně zkušenosti a rychlejší tempo, práce s míčem a podobně.

Před zápasem s Chomutovem jste podepsal svou první profesionální smlouvu s áčkem, vzápětí jste za něj dal i první gól. To musí být velká euforie že?

Užívám si to, je skvělé. Mrzí mě tedy ta penalta na konci zápasu, kterou jsem zavinil, ale David Němec mě vykoupil. I u něj to teda ale budu mít drahé (smích). Ale i tak z toho mám samozřejmě obrovskou radost.