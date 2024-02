Na fotbalové scéně je bizarním zjevením, řada lidí její projev odsuzuje. Nová moderátorka třetiligového FK Viagem Ústí nad Labem Táňa Bystroňová, o 20 let mladší partnerka sporťáka Primy CNN Tomáš Vzorka (48), si z toho ale těžkou hlavu nedělá. „Mám svoji bublinu. Komentáře na sociálních sítích nečtu. Asi to k tomu patří, lidé jsou závistiví," je nad věcí žena, kterou některá bulvární média překřtila na českou Pamelu Anderson.

Táňa Bystroňová v akci | Foto: Deník/František Bílek

Ústí má ambice vykopat se ze třetí nejvyšší soutěže o patro výše, kam léta patřilo. Nový majitel, firma Viagem, nakoupila řadu kvalitních hráčů, za Armu kopou například Tomáš Kučera, Alois Hyčka, Jakub Mareš nebo Marek Červenka. Po podzimu sice Severočeši ztrácejí na vedoucí Velvary 10 bodů, i tak ale hodlají na jaře podniknout zběsilou stíhající jízdu, v jejímž cíli je postup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Ústečtí sázejí nejen na kvalitní posily, které v mixu s dravým mládím tvoří zajímavou směsici, ale i na neotřelý způsob marketingu. Dominuje mu bizár a Táňa Bystroňová, která na postu moderátorky v listopadu nahradila Valerii Herainovou.

„Pro mě je to super, nová příležitost v životě. I když se moderování věnuji nějaký ten pátek, tak tohle je nový zážitek. Fakt mě to baví, fotbal mám ráda," usmívá se ozdoba organizace bojových sportů Clash Of The Stars, ve které mezi sebou zápasí influenceři, a také modelka a příležitostná herečka. Někteří si Táňu Bystroňovou vybaví z reklamy na přípravek podporující erekci.

„Ťuky, ťuky, ťuk, kdo tam?" Právě tak Bystroňová zahájila svůj první vstup na sociálních sítích FK Viagem Ústí nad Labem. Svěřila se, že vyhrála tendr na výběr nové moderátorky. „Občas se budeme setkávat na zápasech, nebo budeme dělat švandu na internetu," snažila se v krátkém šotu nažhavit fanoušky.

Do konce roku ještě zaujala vyzývavým prezentováním ústeckých dresů a dalšími nevšedními marketingovými kousky. „Ano, děláme bizarní marketing, ale je tam i čistě sportovní složka. Ať si každý najde, co mu vyhovuje. V dnešní době je ale na tomto poli klíčem k úspěchu co nejvíce zaujmout. Proto to děláme, abychom zaujali. Víme, že některé věci byly v Ústí asi už za hranou, ale snažíme se o rovnováhu, aby si na sociálních sítích našli to svoje i ti, kteří mají raději klasickou prezentaci."

Bystroňová žije střídavě v Praze a Ostravě, což je prý v její pozici v FK Viagem velká výhoda. „Nemusím pak v Ústí chodit kanály, když někoho nazlobím. Ale je paradoxní, že lidem vadím, když jsem se za celý život s nikým nepohádala a s každým se snažím vycházet dobře. Asi vidí prsatou blondýnu, řeknou si, že jsem hloupá… Svoji roli hraje také závist," myslí si usměvavá moderátorka.

V současné době se snaží co nejvíce proniknout do světa fotbalu, aby byla v obraze. Kromě neotřelých videí totiž moderuje i podcast, v němž musí padat seriózní otázky. „Hodně mi pomáhá můj přítel. Moderuje na Primě CNN sport, dělá i jiné pořady. Je to můj největší mentor. Učím se od něj, co to jen jde, často spoustu věcí konzultujeme."

Co Tomáš Vzorek Táně Bystroňové vytýká? „Že prý mluvím jako v pohádce. Ale v pohodě. Já se hlavně musím co nejvíc do fotbalu ponořit, abych dokázala pokládat profesionální otázky. Opravdu mě to moc baví a těším se, co jaro v Ústí přinese. Máme i kolegyňku, která je přímo v Ústí. Fanoušci se určitě mají na co těšit."