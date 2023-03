Další porážka a další ostuda. Ústečtí fotbalisté i po třetím utkání čekají na první vstřelenou branku v jarní části. Porážka 0:3 v Benešově je o to potupnější, že k ní došlo na hřišti posledního celku České fotbalové ligy.

Fotbalisté Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Miroslav Solař

Arma byla v utkání horším celkem, porážka 0:3 je tak zcela zasloužená. "Utkání se mi hodnotí dost těžce. Opět jsme neskórovali, navíc tentokrát to byl i herně velmi slabý výkon," posteskl si kouč Tesařík, pod nímž na podzim Arma proti stejným soupeřům prožívala zcela opačný úvod sezóny.

Nyní se jeho svěřencům nedaří, trpělivost už začínají ztrácet také někteří fanoušci. Proti Benešovu nepomohl ani návrat kompletního ofenzivního tria Černý, Benda, Zaspal. "Mrzí mě, že jsme si i přestali vytvářet šance. Už to není jen o koncovce. Není to dobré, leží na nás deka. Ale dobrý tým se pozná právě v době, kdy se nedaří," věří ústecký lodivod v brzké zlepšení.

To mu ale komplikují další a další zranění. "Chybí nám zkušenost. V zadních řadách je to absence Čítka, velkou ztrátou pro nás je zimní odchod Vobeckého. To jsou hráči z osy týmu v defenzivě či ve středu pole. Navíc hráči, kteří je měli nahradit, jsou zranění, nabaluje se nám to," pokračoval zklamaně Tesařík. Tomu chybí Škoda či Zůza, těsně před utkáním se omluvil také Matthew Cantin. "Stále jsou to třeba tři, čtyři kvalitní hráči, kteří na podzim hráli v základu. Je to velký problém, nedaří se nám je nahradit."

Arma klesla až na desátou pozici, jarní skóre 0:7 zatím nevěstí nic dobrého. V příštím kole čeká Ústí domácí duel proti rezervě Teplic. Ta je ovšem třetí, jenže jak se říká, derby nemá favorita. Bude právě toto utkání tím, kde se Tesaříkův soubor konečně nastartuje?