Co vám zápas ukázal? Nejvíc jsem se bál toho, že kluci, které jsem si vybral z nižších soutěží, utkání nezvládnou psychicky. Bohužel neodvedli to, co měli. Bylo znát, že nemají zápasovou kondici. Ale nezatracuji je, mají slíbeno, že s námi budou celou přípravu. Vím, že to v nich fotbalově je, ale za pět dní, co trénujeme, nemohli nahnat kondičku.

Na začátku zápasu to vypadalo na debakl…

Ve třetí minutě to mělo být 3:0 pro Teplice. Nechápal jsem, co se děje, ale pak mi došlo, že to nezvládli někteří mentálně. Ale věřím jim. Proto jsem si je vzal, až čas ukáže, jestli je moje důvěra správná. Druhá půle mě potěšila, kluci z dorostu hru oživili.

Trenér Jarošík vás chválil, prý to čekal horší.

To potěší, ale já to čekal lepší. (smích) Ještě nás čeká hodně práce. Máme tu pár kluků na zkoušku, další budou chodit, sami nám volají. Myslím si, že kdyby našim soupeřem nebyly Teplice, kdybychom hráli třeba s někým ze třetí ligy, tak by ten rozdíl nebyl tak brutální.

A to máte jako dalšího soupeře Liberec…

Koukám se na to pozitivně, zase protočím víc kluků. I tyhle zápasy nám něco ukážou. Proti Teplicím se hrálo na umělce, která má velké rozměry, to byla také naše nevýhoda, když ještě není ta herní fyzička. Šikovným klukům Teplic stačil metr dva navíc, aby si poradili.

Prý chcete hrát s Ústím presink, nátlakově.

Ano, z toho neuhnu. Moje filozofie fotbalu je běhání, rychlost. To, co jsme hráli ve druhé půli proti Teplicím, do toho ještě mělo hodně daleko, i když to chválím.

V kádru zatím máte několik hráčů, kteří v Armě byli i minulou sezonu. Zůstanou? Například brankář Plachý, záložník Čičovský…

Měli by zůstat, mají tu smlouvy. Uvidíme, jestli o Čiču bude zájem, já nikomu v odchodu za lepším nabráním.

A přijdou do Ústí opravdové posily? Budou na ně peníze?

My se teď snažíme klub hlavně stabilizovat. Výhodou je, že třetí liga začíná až v srpnu, tak máme poměrně dost času. Budeme si zkoušet různé varianty, různé hráče. Díky Vasilu Knorovi máme kontakt na Brazilce, kteří hráli futsal, zároveň hráli i fotbal. Budeme i tyhle hráče zkoušet a uvidíme, jak se osvědčí.