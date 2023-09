Obří bublina kolem startu Martina Podhajského v dresu FK Viagem Ústí nad Labem už se dál nafukovat nebude. Klub přiznal, že šlo o podvrh a zmíněný mladík se v jeho dresu neobjeví.

FK Viagem Ústí nad Labem se s Martinem Podhajským objevil i na Instagramu slavné BBC Sport | Foto: se svolením FK Viagem Ústí nad Labem

Vše prasklo v noci na pondělí, kdy informaci přinesl server tn.cz, Arma ovšem podle všeho dosáhla svého, když získala takřka celosvětovou popularitu. Zároveň se vyhnula i degradaci ústeckého sportu, čehož se obávali někteří funkcionáři či trenéři z ostatních sportovních celků ve městě.

"Za mě je to takový sportovní bizár, ostatně proto to má takový dosah. Je to jako Výměna manželek, na to také všichni koukají jen kvůli tomu, že je to bizarní, ale sledovanost to má. Já bych se do toho ale nepustil," řekl například PR manažer Florbal Ústí a radní města pro sport Jiří Horák. "Z pohledu města jsme to neřešili, to je marketing klubu, my po nich chceme pouze aby plnily podmínky, které mají spojené například s dotacemi, tohle šlo mimo nás," dodal.

"Chápu, že ve sportu moc peněz není, ale na mě to působí spíš tak, že je nemají ani oni, když jim za to stojí nasazení hráče za půl milionu," podivoval se trenér florbalistů David Stummer. "Já osobně bych se asi neztotožnil s tím, kdyby mi někdo kecal do sestavy, to je vždy rozhodnutí trenéra."

S tím, že by měl Podhajský nastoupit, se neztotožnili ani další celky sídlící ve Spotcentru Sluneta. "Já jsem ze staré školy, ctím tedy nějaké mravní, morální a ekonomické hodnoty a závazky vůči fanouškům. Není to něco, co by se mi líbilo," vyjádřil se dlouholetý šéf ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl. "Je to ale práce jejich vedení a pokud ji považují za přínos klubu, respektuju to a nebudu jim to hanit."

Podobně mluvili i basketbalisté. "Upřímně moc nechápu klub, ale ani otce, který by toto udělal. I kdyby to byl sen toho kluka, nevím, zda je správné kupovat si místo v sestavě," líčil lodivod košíkářů Jan Šotnar. "Chápu, že peníze jsou ve sportu důležité, ale nepřijde mi to jako profesionální řešení."

"Já věřím, že je to hec a ten kluk nenastoupí," byl nejblíže pravdě manažer Slunety Tomáš Hrubý. "Byla by to dehonestace ústeckého sportu a ztrapnilo by to úplně všechny. Vedení klubu už ale všechny jednou nachytalo, tak snad je to znovu pouze o marketingu, ačkoliv za mě je to na hraně, nebo spíš za hranou, a já bych do toho nešel."

Obavy se tedy nakonec nenaplnily, byť příběh končí pravděpodobně dříve, než ve Viagemu zamýšleli. Podle informací tn.cz byl scénář napsaný až do jara a obsahovat měl i scénky, v nichž by Podhajský vystupoval jako protekční fracek. V páteční premiéře na Městském stadionu v letošní sezóně měl dokonce sedět na lavičce náhradníků. Na nic z toho už nedojde, ovšem Armě rozhodně nelze upřít pozornost, kterou si získala doslova po celém světě.