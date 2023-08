Most, stejně jako jeden z favoritů, FK Ústí nad Labem, odstartoval remízou. Plný bodový zisk slaví Přepeře a Brozany, naopak liberecká rezerva odešla s prázdnou.

Most – Pardubice B 1:1 (1:1)

V momentě, kdy k prvnímu zápasu sezony nastupovala v Mostě mužstva domácího Baníku a hostů z Pardubic, tak mostečtí fandové odpálili zelené dýmovnice. V hustém kouři se pak kompletně schoval celý jejich kotel a byly vidět jen tleskající ruce a slyšet klubové pokřiky. Do zeleného oparu se na chvíli zahalil i mostecký stadion. Zajímavé entrée do nové sezony.

Baníkovci se po chybě v rozehrávce hostů dostali do vedení už po pěti minutách hry, kdy minelu brankáře Šimůnka potrestal mostecký útočník Jindřich Novotný. Východočechům stačil ke srovnání ještě první poločas, kdy srovnal Filip Brdička.

„Je škoda, že jsme prospali pětadvacet minut v prvním poločase. Dostali jsme se chybou hostů lacino do vedení, ale pak jsme bohužel nezvládali hru ve středu hřiště, kde nás Pardubice přehrávaly,“ všiml si mostecký trenér Miloš Sazima, který prožil na domácí lavičce premiéru. Po obrátce stran si sice baníkovci vytvořili tlak, ale tři stovky diváků už žádnou branku neviděly.

„Ve druhém poločase jsme si to trošku upravili a bylo to na hřišti znát, pomohli tomu i střídající hráči. Vytvořili jsme si souvislý tlak, ale bohužel jsme z náznaků šancí branku nedokázali vstřelit. Je ovšem třeba ocenit i soupeře – kluci byli velmi mladí, chtěli hrát, bojovali stejně jako naši kluci. Diváci mohli být spokojení, i když nás mrzí, že jsme nezískali tři body. Bod ale musíme brát,“ dodal mostecký kouč.

Chlumec n. C. – Teplice B odloženo

Mistrovské utkání 1. kola České fotbalové ligy mezi FK Chlumec nad Cidlinou a teplickou rezervou, které se mělo odehrát na aktuálně podmáčeném přírodním trávníku Městského stadionu v Chlumci, je kvůli víkendovému vytrvalému dešti odloženo. Náhradní termín momentálně řeší sportovně-technická komise FAČR.

Jablonec B – FK Ústí nad Labem 0:0 (0:0)

Zajímavé utkání, ovšem bez gólů, se za vydatného deště odehrálo v Břízkách. Domácí rezerva Jablonce udržela na uzdě Ústí nad Labem, které vyhlásilo před sezónou útok na postup.

„Byl to z obou stran kvalitní zápas. Musím ale říct, že jsme měli víc gólových šancí. Remíza zasloužená. Se vším respektem a pokorou bod bereme. Ústí je výborný tým. Kluky bych chtěl za dnešek pochválit. Fotbal se mi líbil, byl podle mého gusta, atletický, soubojový, ve finále tam byla i fotbalovost. Na třetí ligu to bylo nadstandardní utkání. Samozřejmě, že každá ztráta doma mrzí, ten gól jsme dát mohli, šance jsme měli. To je jediná kaňka utkání, z takového množství šancí, které jsme měli, se nám nepodařilo dát gól. Kluci ale makali, nechali na hřišti všechno, bojovali, jsem spokojený,“ hodnotil duel domácí lodivod Benjamin Vomáčka.

„Těžko říct, zda jsme spíše bod získali, nebo dva ztratili,“ odpovídal po utkání diplomaticky trenér hostů Branislav Sokoli. „Před zápasem jsme samozřejmě chtěli získat všechny body, ale musím říct, že domácí na nás byli výborně připravení. Nám se kvůli tomu nedařilo dostat k naší hře,“ uznal kvalitu protivníka. „Utkání nabídlo spoustu šancí na obou stranách, myslím ale, že remíza je zasloužená. Jablonec ukázal, že má dobrý a mladý tým, myslím, že doma jen tak body rozdávat nebude,“ dodal.

Ústí spálilo největší šanci po půl hodině hry, kdy vypálil nebezpečně Benda, ani dvě dorážky jeho pokusu z bezprostřední blízkosti ale brankou neskončily. V závěru zápasu navíc musel kvůli zranění ze hřiště Jakub Mareš, jenž na trávníku pobyl pouhých 12 minut. „To je kaňka, která mě mrzí víc než výsledek,“ dodal sklesle Sokoli s tím, že první odhady nebyly příliš příznivé. Další podrobnosti odhalí až pondělní vyšetření.

Liberec B – Velvary 2:4 (0:2)

Liberecká juniorka se vrací na třetiligovou scénu po roční divizní epizodě. V přípravě sehrála čtyři přátelská utkání, avšak radovala se pouze z výhry v generálce s rezervou Dukly Praha, kterou smetla 5:2. Mistrovskou premiéru však na Městském stadionu nezvládla podle představ. Loňský vicemistr skupiny B třetí nejvyšší soutěže dokráčel pod Ještědem v pohledném utkání k vítězství.

Hradec Králové B – Přepeře 2:3 (1:3)

Posílený hostující celek, jenž těsně před premiérou rozšířil počet nováčků ze čtyř na sedm, dal ještě do přestávky tři góly, plus jeden, vlastní, ale hradecká juniorka dokázala dát v 66. minutě kontaktní gól Šimonem a závěr zdramatizovala. Hlavní postavou závěru zápasu se stal hostující 19letý brankář Radek Novák, last minute posila z Meteoru Praha, když zlikvidoval dvě tutovky Šípkovi a Šimonovi, poradil si i s těžkou tečovanou ranou Hrušky. Na druhé straně měl ojedinělou nebezpečnou střelu Marijanović, ale branku netrefil.

„V prvním poločase jsme byli jasně lepší, soupeře jsme prakticky nepustili do vápna. V Hradci se nám obvykle moc nedařilo, ale tentokrát jsme utkání zvládli. Domácí se dostali do zápasu po našem prostřídání, ale v závěru nás podržel brankář, který předvedl výborné zákroky,“ řekl v neděli po poledni k utkání spokojený místopředseda přepeřského klubu Miroslav Kvapil.

V základní sestavě vítězů nastoupil i obránce Matěj Vlk, jenž kádr trenéra Lukáše Jarolíma posílil z FK Mladá Boleslav. Hostoval mimo jiné i v Jihlavě. „A na poslední chvíli jsme angažovali ještě 19letého středopolaře Nicolase Filipa, mladoboleslavského odchovance, který naposledy působil v Novém Bydžově,“ dodal Kvapil.

Brozany – Česká Lípa 2:1 (1:1)

Po osmi minutách a trefách Bujejka a domácího Chukwumi byl stav 1:1. Čtvrt hodiny před koncem rozhodl z penalty brozanský Strada. Arsenal hrál skoro celý druhý poločas v deseti, neboť byl v 48. minutě po druhé žluté kartě vyloučen Hajdo.