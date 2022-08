"Bylo to tady jak tornádo, nezůstal kámen na kameni. Jsem rád, že jsme po sestupu měli proti ostatním přípravu o tři týdny delší, protože jsme tady museli složit úplně nový tým a potřebovali na to čas," řekl na téměř hodině dlouhé tiskové konferenci nový trenér mužstva Dušan Tesařík.

I na něm byla viděť obrovská chuť a odhodlání do práce. Třebaže hráči budou chodit do zaměstnání a trénovat jen čtyřikrát týdně až po něm, odpoledne. "Fotbal mám rád. Jsem víc trenér než hráč, mohu víc ovlivnit chod celého týmu. Tahle role mi vyhovuje, stejně jako fakt, že jsem zodpovědný skoro za všechno," uvedl nyní 46letý kouč, dříve bývalý záložník Zlína, Teplic, Příbrami či Ostravy. A jedním dechem dodal: "Je jasný, že když tři zápasy prohraju, budu první na řadě."

Podobně černé myšlenky ale na prahu nové éry rozhodně nemá. Při rozhovoru nad recepcí klubu je na něm patrné, jak nové omlazené gardě věří, jak si za ní stojí.

Jak jste pár dní před startem přípravy s kádrem spokojen?

Jsem spokojený. Čekal jsem na uzdravení Daniela Chodory na postu levého obránce. Současný stav je takový, že celý zápas by nedal. Noha se po operaci hodně zlepšila, koleno již tolik nenatéká, už s námi trénuje. Kvalitu má velkou, ale ze začátku soutěže s ním nemůžeme počítat na sto procent. Chci, aby na levé straně hráli levonozí fotbalisté a třebaže tam máme alternativu, věřím jemu.

Ostatní posty jsou v pořádku?

Ano. Řešíme ještě jedno dvě jména. Koukáme se po útočníkovi.

Kádr má jen šestnáct hráčů plus dva brankáře, nechybí mu zkušenost?

Osu podle mě máme - Plachý, Čítek, Hudec, Vobecký, Černý. Věk mě nezajímá, je to pro mě jenom číslo. Barcelona taky vsadila na mladíky a jede. Je mi jedno jestli je klukovi 19 nebo 30, umíš, tak hraješ, neumíš, nehraješ. Jednoduché.

Kapitánem bude Vojtěch Čítek. Proč on a ne třeba záložník Marek Vobecký, kterého jste koupili z Teplic a sám jste říkal, že mu hodně věříte a dost si od něj slibujete?

Marek je fotbalista. V Liberci jsem se bavil s trenérem Lubošem Kozlem, tak se divil, že nám ho vůbec pustili. Ano, i on mohl být kapitán, ale chtěl jsem, aby to byl místní kluk, který to v klubu zná a nějakou dobu tu působí.

Armu mají táhnout mladí lídři. Jsem na svou roli připravený, hlásí Čítek

Mohli přijít i další hráči z nedalekých Teplic?

Jsem ve spojení s teplickým sportovním manažerem Štěpánem Vachouškem, komunikujeme neustále ohledně možné spolupráce. Některé hráče mi nabízeli, ale nechceme být jen farma, chceme jít vlastní cestou. Musím v hráčích něco vidět. Komplikací je, že Teplice mají béčko také ve třetí lize, nemají je tedy potřebu posílat k nám, ale zajímavější je pro ně třeba je poslat do druhé ligy, například do Varnsdorfu.

Příprava se povedla?

Začali jsme s ní oproti ostatním týmům o tři týdny dříve, aby byl čas, navíc druhá liga končila dříve. Hráli jsme mezi sebou každou středu modelová utkání, měli i dost přáteláků, pomohl mi s výběrem kluků do nového mužstva také trenér brankářů Patrik Kolář, jenž hráče zná z mládeže. Měli jsme tu 30 kluků a museli to dát dohromady.

Na úvod jste prohráli s Teplicemi 0:2, pak s Libercem dokonce 1:8…

Příprava se dělala ještě na druhou ligu, ještě než jsme sestoupili. Zápasy s Teplicemi a Libercem pro nás byly těžké, navíc se náš tým teprve rodil, v těch prvních týdnech jsme hodně zkoušeli. Když jsem se díval teď na Liberec, když vyhrál na Spartě teď v lize, tak proti nám nastoupilo sedm hráčů.

Optimismus vám naopak mohl nalít do žil vyhraný zápas 2:1 v Zápech, které tradičně patří v ČFL k top klubům…

Střetnutí se SK Zápy napovědělo, že soutěž bude hodně vyrovnaná. Bude záležet na proměňování šancí.

V generálce jste prohráli 0:1 v Karlových Varech a právě ty příležitosti nedávali. Co vám poslední duel letního ladění ukázal?

Musíme zapracovat na finální fázi, kdy se z pěti či šesti brankových příležitostí neprosadíme. V utkání byly i pasáže, kdy jsme byli lepší než Karlovy Vary, ale na efektivitě musíme zapracovat.

FOTO A VIDEO: Laňka dostal dva roky natvrdo za úplatky, přesto fotbal hraje

Jaké budete mít ambice?

Kluci se chtějí ukázat. Podle mého názoru určitě nebudeme otloukánek soutěže. Chceme být v lepší polovině, pokud možno co nejvýše. Jako tým z krajského města do třetí nejvyšší fotbalové soutěže nepatříme. Nejsme první ani poslední, komu se to stalo, že se spadlo. Na druhou stranu to nebudeme mít jednoduché, nebude jednoduchého soupeře, každý se proti nám bude chtít vyhecovat. Musíme jít zápas od zápasu. Jakmile něco podceníme, narazíme.

Kdo bude favorit třetí ligy?

Asi Viktorie Žižkov, ale jsou tam další zkušená mužstva a naopak i juniorky, od kterých očekávám techničtější fotbal.